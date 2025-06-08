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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 14:30 | Обновлено 08 июня 2025, 14:34
4267
12

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»

Эксклюзивное интервью авторитетного отечественного специалиста для Sport.ua

08 июня 2025, 14:30 | Обновлено 08 июня 2025, 14:34
4267
12
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
УАФ. Мирон Маркевич

7 июня сборная Украины сыграла товарищеский матч на турнире Canadian Shield, проиграв команде Канады со счетом 2:4. Своими мыслями об этой встрече с сайтом Sport.ua поделился бывший наставник сине-желтых Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, состав нашей сборной, как по мне, был приближен к оптимальному, но что это біло на поле?
– Я даже не знаю, для чего было туда ехать. Так ходить по полю недопустимо. Через пару месяцев играть против Франции в отборе на чемпионат мира. Надо хоть какой-то тонус держать. Я был очень расстроен тем, как мы очень просто пропускали голы. Одно хорошо, что это был неофициальный матч.

– Футболисты часто говорят, что играют для ВСУ. Не стыдно?
– Ребята, наверное, смотрели, эту стыдобу. Пусть пропустили четыре, но у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовало много соотечественников, они ждали приезда нашей команды, а команда отблагодарила болельщиков бесхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.

– Перед этим сбором все были удивлены, почему Сергей Ребров вызвал лишь одного номинального нападающего.
– Да, Владислава Ваната отпустили в молодежную сборную, а Артем Довбик, видимо, был травмирован. Тем не менее, конечно, надо было кого-то взять еще, хотя бы попытаться дать шанс. Это уже дело главного тренера, почему он так решил. Этот вопрос лучше ему задать.

УАФ. Сборная Украины

– Вы согласны с Александром Головко, который сказал, что Канада играла официальный матч, а мы – товарищеский?
– Полностью. Было сразу видно, что канадцы хотели выиграть. Это было понятно по реакции главного тренера и скамейке запасных хозяев. А мы вышли на поле потрусить одним местом.

– Показалось, что некоторые наши игроки боялись стыков?
– Ну, да (улыбается). Каогда боишься, то всегда тебя настигнет травма.

– Ребята хотят уже отдохнуть?
– О чем мы говорим. Раз ты вышел на поле, а тем более в футболке национальной команды, ты должен землю грызть, но выдать свой максимум.

– За какие заслуги вызывают в сборную Бондаря? Что он такого демонстрирует в «Шахтере»?
– Решили попробовать. Но мы видим, что эксперимент, мягко говоря, не удался. Есть проблемы, надо кого-то искать. У нас кроме Забарного очень серьезные претензии к обороне.

Вот меня удивляет, что Илья провел полный чемпионат в АПЛ, играл за сборную и при этом он был свежее тех, кто отдыхал в украинском чемпионате. У нас же – это курорт, а не чемпионат. Так выйдите хоть на одну игру и покажите себя.

– Очень плохо, на мой взгляд, сыграл и один из самых опытных игроков нашей сборной Матвиенко. Вам не кажется, что в последнее время защитник регрессирует?
– Я не понимаю, как с таким опытом можно давать себя обыгрывать. Самое страшное, что никто не хочет отрабатывать в обороне. Так почему тогда не перейти на другую схему игры, с двумя опорниками. Так нельзя, такое впечатление, что футболисты сборной Украины хотят играть только с мячом. Все только обозначают борьбу. Франция – это же не Канада. С такой игрой осенью можно получить полную торбу. А так Калюжный что-то пытался сделать, но этого было очень мало. Остальные – на чистых мячах. Это футбол вчерашнего дня. Есть еще игроки, надо думать, потому что с таким составом на Францию лучше вообще не выходить.

– Кто был лучшим, вы уже сказали.
– Да. Однозначно, это Забарный. Он хотел играть. Остальные, это такое...

– Какие слова, вы, как тренер, сказали бы игрокам в раздевалке?
– Не знаю. Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия – в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но ведь не так, без воли.

– Это намек на мысли относительно главного тренера?
– Ни в коем случае, что сейчас надо кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Вот это основное. Но этого, пока, мы не видим.

– После такого поражения сборная, чтобы реабилитироваться, должна разорвать Новую Зеландию?
– Дело не в Новой Зеландии. Надо готовиться к отборочному турниру ЧМ-2026, в частности, к первым матчам против Франции и Азербайджана. Потому что там не будет времени на раскачку. И я уже говорил, что Франция – это не Канада. Если этой топ-сборной дать разгуляться, то могут быть очень плохие последствия. Надо что-то менять, потому что подобные неудачи уже затянулись.

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сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Илья Забарный сборная Канады по футболу Сергей Ребров Николай Матвиенко Валерий Бондарь ЧМ-2026 по футболу Иван Калюжный сборная Франции по футболу эксклюзив статьи Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 13
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Kапітошkа
Ну,тут все правильно Богданович сказав...
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+7
Vbolivalnyk-Peter
Маркевич тут дуже сильно помиляється: щоб трусити одним місцем - його потрібно мати!!!!
Наші у випадку вчорашньої грі виглядають як суцільні імпотенти (хоча чому тільки вчора?) вони вже давно без яєць (доречі практично від тоді, коли Ребров збірну очолив)...
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+6
Олександр
Цікаво запитати рєброва чому він з такою впертість тчне Матвієнко в збірну ? Це все рівно рахунок 0 2 до гри.А Бондар ? Парадокс 
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+4
MrStepanovM .
так людині і не дали збірну тренувати...натомість маємо безперервну багаторічну низку сподівань і розчарувань...
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+2
LexХХХ
А що значить: "Футболісти самі повинні задуматись у що вони грають?" Вони виконують настанови  головного тренера. Хіба що Матвієнко - вільний художник, креативить по-повній.
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0
GloryUkraine
Забарний помилявся не менше інших, просто забитий ним гол додав йому плюсів.
Навіть не знаю кого можна виділити в збірній.  Навпаки. Один зіграв гірше другого. 
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0
Battersea
Готовились на Новую Зеландию.
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0
donPedro
Канада скасувала мита на імпорт українських товарів ще на рік 
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0
Александр Бондарь
ну как зачем?Шахтер понял после продажи Миши что на деревянных можно заработать.Агенты с сирожей переговорили пообещали % от продажи.Мое личное мнение.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Наприклад Федерація футболу платить рєброву 200 тисяч євро і потім він віддає 100 шеві.дляукраїни це загальна практика відмив бабла через контракт.Як шева може після цього його звільнити ? Пєтраков ? 9 тисяч з нього досить бо це чужа людина 
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-1
Пoлковник
Канадцы шляпаенкой потрусили по губам еблову☝️
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-3
New Zealander
Вчорашній матч - це ще одне підтвердження що не треба боятися відкривати двері емігрантам в Україну. В Канаді я вчора бачив одних темношкірих. А на трибуні сиділи канадці і оплодували їм так само якби на полі були одні лише канадці. А для України це важливо не лише задля розвитку футболу але й для виживання - адже це робочі руки на фабрики і ресурс для армії...Ті хто мені зараз скаже знову що "прийдуть іпати наших тьолок" чи "будуть тут Мечеті будувати" то йдіть лісом бо якщо не прийдуть то через деякий час росіяни тут будуть щось будувати. А збірна якщо й буде грати то буде складатися з дітей емігрантів. Трамп там хоче своїх біженців із Гватемали/Мексики/Тобаго.... впихнути комусь і змушує Сербію Молдову та деякі інші країни їх прийняти. Поки є час то треба Україні їх приймати бо більше негативу буде від того якщо їх не прийняти ніж від того якщо їх прийняти. Лише емігранти зможуть компенсувати різницю в кількості населення між Україною та Росією
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-5
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