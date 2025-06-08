Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Эксклюзивное интервью авторитетного отечественного специалиста для Sport.ua
7 июня сборная Украины сыграла товарищеский матч на турнире Canadian Shield, проиграв команде Канады со счетом 2:4. Своими мыслями об этой встрече с сайтом Sport.ua поделился бывший наставник сине-желтых Мирон Маркевич.
– Мирон Богданович, состав нашей сборной, как по мне, был приближен к оптимальному, но что это біло на поле?
– Я даже не знаю, для чего было туда ехать. Так ходить по полю недопустимо. Через пару месяцев играть против Франции в отборе на чемпионат мира. Надо хоть какой-то тонус держать. Я был очень расстроен тем, как мы очень просто пропускали голы. Одно хорошо, что это был неофициальный матч.
– Футболисты часто говорят, что играют для ВСУ. Не стыдно?
– Ребята, наверное, смотрели, эту стыдобу. Пусть пропустили четыре, но у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовало много соотечественников, они ждали приезда нашей команды, а команда отблагодарила болельщиков бесхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.
– Перед этим сбором все были удивлены, почему Сергей Ребров вызвал лишь одного номинального нападающего.
– Да, Владислава Ваната отпустили в молодежную сборную, а Артем Довбик, видимо, был травмирован. Тем не менее, конечно, надо было кого-то взять еще, хотя бы попытаться дать шанс. Это уже дело главного тренера, почему он так решил. Этот вопрос лучше ему задать.
– Вы согласны с Александром Головко, который сказал, что Канада играла официальный матч, а мы – товарищеский?
– Полностью. Было сразу видно, что канадцы хотели выиграть. Это было понятно по реакции главного тренера и скамейке запасных хозяев. А мы вышли на поле потрусить одним местом.
– Показалось, что некоторые наши игроки боялись стыков?
– Ну, да (улыбается). Каогда боишься, то всегда тебя настигнет травма.
– Ребята хотят уже отдохнуть?
– О чем мы говорим. Раз ты вышел на поле, а тем более в футболке национальной команды, ты должен землю грызть, но выдать свой максимум.
– За какие заслуги вызывают в сборную Бондаря? Что он такого демонстрирует в «Шахтере»?
– Решили попробовать. Но мы видим, что эксперимент, мягко говоря, не удался. Есть проблемы, надо кого-то искать. У нас кроме Забарного очень серьезные претензии к обороне.
Вот меня удивляет, что Илья провел полный чемпионат в АПЛ, играл за сборную и при этом он был свежее тех, кто отдыхал в украинском чемпионате. У нас же – это курорт, а не чемпионат. Так выйдите хоть на одну игру и покажите себя.
– Очень плохо, на мой взгляд, сыграл и один из самых опытных игроков нашей сборной Матвиенко. Вам не кажется, что в последнее время защитник регрессирует?
– Я не понимаю, как с таким опытом можно давать себя обыгрывать. Самое страшное, что никто не хочет отрабатывать в обороне. Так почему тогда не перейти на другую схему игры, с двумя опорниками. Так нельзя, такое впечатление, что футболисты сборной Украины хотят играть только с мячом. Все только обозначают борьбу. Франция – это же не Канада. С такой игрой осенью можно получить полную торбу. А так Калюжный что-то пытался сделать, но этого было очень мало. Остальные – на чистых мячах. Это футбол вчерашнего дня. Есть еще игроки, надо думать, потому что с таким составом на Францию лучше вообще не выходить.
– Кто был лучшим, вы уже сказали.
– Да. Однозначно, это Забарный. Он хотел играть. Остальные, это такое...
– Какие слова, вы, как тренер, сказали бы игрокам в раздевалке?
– Не знаю. Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия – в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но ведь не так, без воли.
– Это намек на мысли относительно главного тренера?
– Ни в коем случае, что сейчас надо кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Вот это основное. Но этого, пока, мы не видим.
– После такого поражения сборная, чтобы реабилитироваться, должна разорвать Новую Зеландию?
– Дело не в Новой Зеландии. Надо готовиться к отборочному турниру ЧМ-2026, в частности, к первым матчам против Франции и Азербайджана. Потому что там не будет времени на раскачку. И я уже говорил, что Франция – это не Канада. Если этой топ-сборной дать разгуляться, то могут быть очень плохие последствия. Надо что-то менять, потому что подобные неудачи уже затянулись.
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