Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»

7 июня сборная Украины сыграла товарищеский матч на турнире Canadian Shield, проиграв команде Канады со счетом 2:4. Своими мыслями об этой встрече с сайтом Sport.ua поделился бывший наставник сине-желтых Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, состав нашей сборной, как по мне, был приближен к оптимальному, но что это біло на поле?

– Я даже не знаю, для чего было туда ехать. Так ходить по полю недопустимо. Через пару месяцев играть против Франции в отборе на чемпионат мира. Надо хоть какой-то тонус держать. Я был очень расстроен тем, как мы очень просто пропускали голы. Одно хорошо, что это был неофициальный матч.

– Футболисты часто говорят, что играют для ВСУ. Не стыдно?

– Ребята, наверное, смотрели, эту стыдобу. Пусть пропустили четыре, но у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовало много соотечественников, они ждали приезда нашей команды, а команда отблагодарила болельщиков бесхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.

– Перед этим сбором все были удивлены, почему Сергей Ребров вызвал лишь одного номинального нападающего.

– Да, Владислава Ваната отпустили в молодежную сборную, а Артем Довбик, видимо, был травмирован. Тем не менее, конечно, надо было кого-то взять еще, хотя бы попытаться дать шанс. Это уже дело главного тренера, почему он так решил. Этот вопрос лучше ему задать.

УАФ. Сборная Украины

– Вы согласны с Александром Головко, который сказал, что Канада играла официальный матч, а мы – товарищеский?

– Полностью. Было сразу видно, что канадцы хотели выиграть. Это было понятно по реакции главного тренера и скамейке запасных хозяев. А мы вышли на поле потрусить одним местом.

– Показалось, что некоторые наши игроки боялись стыков?

– Ну, да (улыбается). Каогда боишься, то всегда тебя настигнет травма.

– Ребята хотят уже отдохнуть?

– О чем мы говорим. Раз ты вышел на поле, а тем более в футболке национальной команды, ты должен землю грызть, но выдать свой максимум.

– За какие заслуги вызывают в сборную Бондаря? Что он такого демонстрирует в «Шахтере»?

– Решили попробовать. Но мы видим, что эксперимент, мягко говоря, не удался. Есть проблемы, надо кого-то искать. У нас кроме Забарного очень серьезные претензии к обороне.

Вот меня удивляет, что Илья провел полный чемпионат в АПЛ, играл за сборную и при этом он был свежее тех, кто отдыхал в украинском чемпионате. У нас же – это курорт, а не чемпионат. Так выйдите хоть на одну игру и покажите себя.

– Очень плохо, на мой взгляд, сыграл и один из самых опытных игроков нашей сборной Матвиенко. Вам не кажется, что в последнее время защитник регрессирует?

– Я не понимаю, как с таким опытом можно давать себя обыгрывать. Самое страшное, что никто не хочет отрабатывать в обороне. Так почему тогда не перейти на другую схему игры, с двумя опорниками. Так нельзя, такое впечатление, что футболисты сборной Украины хотят играть только с мячом. Все только обозначают борьбу. Франция – это же не Канада. С такой игрой осенью можно получить полную торбу. А так Калюжный что-то пытался сделать, но этого было очень мало. Остальные – на чистых мячах. Это футбол вчерашнего дня. Есть еще игроки, надо думать, потому что с таким составом на Францию лучше вообще не выходить.

– Кто был лучшим, вы уже сказали.

– Да. Однозначно, это Забарный. Он хотел играть. Остальные, это такое...

– Какие слова, вы, как тренер, сказали бы игрокам в раздевалке?

– Не знаю. Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия – в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но ведь не так, без воли.

– Это намек на мысли относительно главного тренера?

– Ни в коем случае, что сейчас надо кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Вот это основное. Но этого, пока, мы не видим.

– После такого поражения сборная, чтобы реабилитироваться, должна разорвать Новую Зеландию?

– Дело не в Новой Зеландии. Надо готовиться к отборочному турниру ЧМ-2026, в частности, к первым матчам против Франции и Азербайджана. Потому что там не будет времени на раскачку. И я уже говорил, что Франция – это не Канада. Если этой топ-сборной дать разгуляться, то могут быть очень плохие последствия. Надо что-то менять, потому что подобные неудачи уже затянулись.