Известно, сколько сборная Украины заработала денег за турнир в Канаде

Сборная Украины завершила выступления в товарищеском турнире Canadian Shield, который прошел в Торонто. Сине-желтые сыграли спарринги против Канады и Новой Зеландии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, за выступление в турнире Canadian Shield сборная принесла в казну Украинской ассоциации футбола 375 тысяч долларов.

Сумма в размере 375 тысяч долларов не зависела от результатов обоих матчей – это призовые за участие в турнире.

Ранее известный журналист был удивлен, что УАФ согласилась на участие сборной Украины в турнире в Канаде.