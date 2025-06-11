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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 05:20 |
1026
0

Известно, сколько сборная Украины заработала денег за турнир в Канаде

УАФ получит 375 тысяч долларов

11 июня 2025, 05:20 |
1026
0
Известно, сколько сборная Украины заработала денег за турнир в Канаде
УАФ

Сборная Украины завершила выступления в товарищеском турнире Canadian Shield, который прошел в Торонто. Сине-желтые сыграли спарринги против Канады и Новой Зеландии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, за выступление в турнире Canadian Shield сборная принесла в казну Украинской ассоциации футбола 375 тысяч долларов.

Сумма в размере 375 тысяч долларов не зависела от результатов обоих матчей – это призовые за участие в турнире.

Ранее известный журналист был удивлен, что УАФ согласилась на участие сборной Украины в турнире в Канаде.

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Canadian Shield сборная Украины по футболу призовые
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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