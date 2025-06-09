Основным вратарем Барселоны станет игрок, который занял 14 место в Ла Лиге

Испанская «Барселона» определилась с основным голкипером на сезон 2025/26 – это Хоан Гарсия из «Эспаньола».

Клубы провели успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения. 24-летний испанский вратарь дал свое согласие на трансфер и присоединится к чемпионам Ла Лиги в ближайшее время.

Тренерский штаб «блаугранас» и лично Ханс-Дитер Флик считают, что Гарсия станет первым номером команды в долгосрочной перспективе и уже со следующего сезона займет место в стартовом составе.

Поляк Войцех Щенсны, который неоднократно спасал команду в кампании 2024/25, будет получать игровое время в Кубке Испании. Самая сложная ситуация сложилась с капитаном – Марк-Андре тер Штеген не хочет уходить, но ему уже сообщили, что не рассчитывают на немецкого голкипера и он не получит игровое время в новом сезоне.

Сам тер Штеген разгневан на клуб и намерен в ближайшее время встретиться с руководством «Барселоны», чтобы обсудить свое будущее. По сообщениям испанской прессы, боссы каталонцев считает, что голкипер уже не сможет вернуться в оптимальную форму из-за постоянных травм.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Хоан Гарсия и «Эспаньол» заняли 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.