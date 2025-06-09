В обновленном рейтинге ATP Синнер увеличил отрыв от преследователей

Несмотря на поражение в финале Ролан Гаррос 2025, итальянский теннисист Янник Синнер увеличил отрыв от преследователей, Карлос Алькарас остался вторым, Новак Джокович поднялся на одну строчку.

Без сюрпризов в топ-3

Интересно, что первая тройка осталась неизменной. Несмотря на болезненное поражение в финале, Янник Синнер укрепил лидерство, набрав 10 880 очков. Его отрыв от Алькараса составляет теперь 2030 баллов. Сам Карлос, защитив прошлогодние 2000 очков за титул, остался с 8850 очками и продолжает уверенно занимать второе место, опережая Александра Зверева на 2465 очков. Немец потерял 900 баллов за то, что не сумел повторить результат прошлого года (финал) и теперь имеет в активе 6385 очков.

Новое достижение Дрейпера и рывок Джоковича

Изменения начались за пределами пьедестала. Джек Дрейпер, несмотря на вылет в четвертом круге парижского мейджора, показал стабильную игру на грунте и установил личный рекорд, поднявшись на четвертое место с 4800 очками. Пятую строчку занимает Новак Джокович, который прибавил одну позицию благодаря выходу в полуфинал и успешному грунтовому отрезку – у него 4630 очков.

Дебют Музетти в топ-6, падение Фритца и рост Пола

Лоренцо Музетти уверенно провел весеннюю часть сезона, доходя до полуфиналов на всех турнирах (Монте-Карло, Мадрид, Рим, Париж). Это позволило ему подняться на шестое место – наивысшее в карьере (4560 очков). А вот американец Тейлор Фритц потерпел неудачу, проиграв в первом круге Ролан Гаррос и опустившись с четвертой на седьмую позицию (4485). Его соотечественник Томми Пол, напротив, показал лучший результат в рейтинге, поднявшись на восьмое место (3510) после выхода в четвертьфинал. Девятым идет Хольгер Руне (3440), улучшивший позицию за счет Алекса де Минаура (3285), который теперь замыкает топ-10.

Циципас обрушился, Рууд просел, Бублик взлетел

Вне топ-10 внимание привлекают три имени: Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Александр Бублик. Грек продолжает падение после неудачного грунтового сезона – с вылетом во втором круге в Париже он опустился сразу на 26-е место (1920 очков). Рууд, несмотря на победу в Мадриде, также рано завершил выступление на Ролан Гаррос и откатился на 16-ю позицию (2905 очков). Самым впечатляющим стал скачок Александра Бублика – казахстанец добрался до четвертьфинала, поднявшись сразу на 19 мест – теперь он 43-й в мире с 1265 очками.