АЛЬКАРАС: «Одно очко. Потом еще одно. Спасай матч и продолжай верить»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, проигрывая два сета и отыграв три матчбола, несмотря ни на что, продолжал верить в себя. Испанец назвал эту победу чудом сразу после вручения трофея. Позже он появился на пресс-конференции, чтобы рассказать о пережитых эмоциях и значении этой виктории.

Исторический матч

«Это был самый захватывающий матч в моей карьере, без сомнений. Сегодня в поединке было все – и потрясающие моменты, и очень тяжелые. Я очень, очень счастлив. Я горжусь тем, как справился с этим испытанием. Это было непросто. Это первый раз, когда я отыгрался с двух сетов. Думаю, не могло быть лучшего случая, чтобы сделать это, чем финал турнира Большого шлема.

Не знаю, находится ли этот матч на одном уровне с величайшими поединками в истории – те матчи уже стали частью истории тенниса и спорта. Пусть это оценят болельщики. Мне приятно, что наша игра и наши имена теперь вписаны в историю турниров Большого шлема и Ролан Гаррос. Я оставлю дискуссии об этом другим».

Значение третьего сета

«Мне пришлось бороться все время. Мне нужно было верить в себя. Когда он сделал брейк в начале третьего сета, у меня было ощущение, что все против меня. Казалось, что у него летит все – мяч в линию, попадания рамкой, без ошибок. Такое было чувство в начале третьего сета. Я попытался выкинуть эти мысли из головы и продолжить бороться.

Я всегда говорю себе, что в решающие моменты нужно выкладываться полностью, независимо от счета – будь это супертайбрейк пятого сета или другое. Я считал, что пришло время играть ва-банк, не бояться ошибок. Сегодня все было про веру в себя. Я ни на секунду не сомневался в себе и старался отдать всего себя игре. Матч не закончен, пока не выигран последний мяч.

Я был в одном очке от поражения, но ведь часто люди отыгрываются с матчбола – и даже в финале турниров Большого шлема. Я хотел быть одним из тех, кто спасает матчбол и побеждает. Я все время верил. Даже на матчболах не сомневался. Я просто думал: «Одно очко. Потом еще одно. Спасай матч и продолжай верить». Вот такие были мысли».

Нереальный уровень

«В этом матче были моменты, когда уровень игры был просто безумным. Иногда я думал: «А что я вообще могу сделать?» Он бил невероятно. Уровень был очень, очень высоким. Мне нравится играть на таком уровне против Янника, получать такое сражение. Это было круто. Думаю, зрителям тоже понравилось. Для меня все это порой казалось нереальным».

Совпадение с Рафаэлем Надалем

«Мне еще нужно осознать, что я это сделал. Думаю, это первый шаг. Честно говоря, совпадение – пятый Большой шлем в том же возрасте, что и у Рафы Надаля – это как судьба, наверное. Это статистика, которую я сохраню для себя навсегда – выиграть пятый мейджор в том же возрасте, что и мой кумир, моя вдохновляющая фигура. Это огромная честь».

Смотрел ли ты на табличку Рафаэля?

«В трудные моменты нужно показывать свою лучшую версию. Так делали великие чемпионы на протяжении карьеры, великие легенды – именно в такие моменты они раскрывались. И я тоже хочу быть одним из них. Я не смотрел на табличку, но я думал о ней и о Рафаэле. Я был свидетелем его величайших камбеков, его духа борьбы, его умения не сдаваться».

О соперничестве с Синнером

«Каждый матч против него – это важно. Это наш первый финал на турнире Большого шлема, и я надеюсь, что не последний. Я много раз говорил – каждый раз, когда мы встречаемся, мы поднимаем свой уровень на максимум. Для зрителей и для фанатов наши матчи тоже важны. Чтобы выигрывать турниры Большого шлема, нужно побеждать лучших игроков мира.

Думаю, лучше всего играть с ними именно в финале. Но это не станет переломным моментом. Уверен, он извлечет уроки из этого матча и вернется сильнее в следующий раз. И повторю: я не всегда буду его побеждать. Это очевидно. Я тоже должен продолжать учиться у этих матчей и надеюсь сыграть еще не один финал мейджора».