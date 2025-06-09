Тренер Алькараса: «Даже на грани поражения он продолжал верить»

Тренер чемпиона Ролан Гаррос 2025 Хуан Карлос Ферреро появился на пресс-конференции турнира и поделился своим взглядом на событие, произошедшее на корте имени Филиппа Шатрие – финальном поединке Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде.

Поиск решений во время доминирования Синнера

«Мы вносили тактические изменения на протяжении всей встречи. Начали играть определенным образом, но увидели, что Янник тоже подготовился и хорошо прикрывал свои слабые стороны. Поэтому нам пришлось менять тактику, и на это ушло больше времени, чем хотелось бы. Тем не менее с самого начала у Карлоса были свои шансы.

Когда ты находишься в четвертом сете и уже почти идешь в раздевалку, пробуешь что-то еще. Это сложно – в такой напряженной обстановке финала против соперника, который не отходит от задней линии, трудно предлагать серьезные изменения. Мы попробовали внести небольшие коррективы.

То, что улучшилось больше всего, – это то, что, восстановившись, он на 100% поверил, что должен дожимать матч, даже уступая два сета. Он очень хорошо почувствовал связь с публикой, а дальше вы сами все видели».

Никогда не сомневался в самоотдаче своего игрока

«Карлос всегда был настоящим бойцом, он никогда не сдавался ни на одном мяче. С тех пор как я его тренирую, он ни разу не отдал матч без борьбы, всегда сражался до конца, и мы знали, что сегодня будет то же самое. Сегодняшняя ситуация была очень тяжелой, но мы были уверены, что он будет бороться до последнего. Я удивлен тем, что он сделал, потому что это действительно была почти невозможная задача».

Напряженный момент, когда Карлос подавал на матч

«При счете 5:4 в пятом сете он испытал то, что испытывают все. Закрыть матч – всегда непросто, особенно в пятом сете финала турнира Большого шлема. Почти в каждом гейме пятого сета Синнер очень хорошо принимал подачу, и мы знали, что если Карлос не будет попадать первым мячом, Янник будет давить на вторую подачу. Так и произошло, и Карлос не смог сохранить уровень игры. Когда ты впереди, но не можешь закончить – это всегда сложнее, потому что нет других вариантов».

Сочувствие Синнеру

«Конечно, сегодняшний день тяжелый для Синнера. Больше, чем сами цифры и серия поражений от Карлоса, ранит именно то, что он держал победу в руках, но она ускользнула. Это очень болезненно. Думаю, ему будет трудно, но как настоящий чемпион он справится и выложится на полную на Уимблдоне».

Более эпично, чем матч на US Open 2022

«Я считаю, что это был один из двух самых эпичных матчей в плане тенниса, эмоций, напряжения и равенства – наряду с тем, что был на US Open в 2022-м. Но, возможно, этот даже превзошел тот. Мне нужно будет пересмотреть матч, потому что вживую я не успел насладиться им в полной мере».

Психологическая устойчивость, которую этот матч подарит Алькарасу

«Я поздравил его и похвалил за бойцовский дух, самоотдачу и веру на протяжении всей встречи – именно этого мы ждем от него как команда. То, что он сделал, далеко не просто. Я сам был игроком и знаю, насколько это тяжело – особенно сегодня. Я в полном восхищении. Это было что-то нереальное, если учесть соперника, ситуацию и тот факт, что Синнер не дает ни минуты передышки. Но даже на грани поражения он продолжал верить.

Сегодня он сделал еще один шаг вперед в плане ментальной устойчивости, и я уверен, что этот матч поможет ему в будущем. Поможет верить в себя, даже когда не идет игра или он уступает. Эта борьба и преданность делу приведут его далеко».