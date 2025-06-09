ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения
В финале Лиги наций Португалия в серии пенальти обыграла Испанию
Сборная Португалии получила главный трофей Лиги наций УЕФА 2024/25.
Вечером 8 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды обменялись двумя забитыми голами, причем знаменитый португалец Криштиану Роналду провел 938-й гол в карьере.
В серии пенальти Португалия обыграла Испанию (2:2, пен. 5:3). Португальцы завоевали 2-й титул победителей Лиги наций (2019, 2025).
Во время награждения Криштиану чуть не выпустил из рук трофей, принимая его от президента УЕФА Александера Чеферина.
ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения
INTERNATIONAL TROPHY AT 40…🫡❤️#NationsLeague #Portugal #Ronaldo #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/WDIrhwv4c4— S_D_C (@DipSauma) June 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр опубликовал пост в своем Instagram и отключил комментарии
Тренер хочет ускорить трансфер Хоана Гарсии