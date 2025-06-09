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Лига наций
09 июня 2025, 01:23 | Обновлено 09 июня 2025, 01:25
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0

ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения

В финале Лиги наций Португалия в серии пенальти обыграла Испанию 

09 июня 2025, 01:23 | Обновлено 09 июня 2025, 01:25
720
0
ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения
УЕФА. Криштиану Роналду

Сборная Португалии получила главный трофей Лиги наций УЕФА 2024/25.

Вечером 8 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись двумя забитыми голами, причем знаменитый португалец Криштиану Роналду провел 938-й гол в карьере.

В серии пенальти Португалия обыграла Испанию (2:2, пен. 5:3). Португальцы завоевали 2-й титул победителей Лиги наций (2019, 2025).

Во время награждения Криштиану чуть не выпустил из рук трофей, принимая его от президента УЕФА Александера Чеферина.

ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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