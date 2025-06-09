Сборная Португалии получила главный трофей Лиги наций УЕФА 2024/25.

Вечером 8 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

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Команды обменялись двумя забитыми голами, причем знаменитый португалец Криштиану Роналду провел 938-й гол в карьере.

В серии пенальти Португалия обыграла Испанию (2:2, пен. 5:3). Португальцы завоевали 2-й титул победителей Лиги наций (2019, 2025).

Во время награждения Криштиану чуть не выпустил из рук трофей, принимая его от президента УЕФА Александера Чеферина.

ВИДЕО. Роналду чуть не уронил трофей Лиги наций во время награждения