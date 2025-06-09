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Англия
09 июня 2025, 00:23 | Обновлено 09 июня 2025, 00:25
176
0

ШЕВЧЕНКО: «Работать с Моуриньо в Челси было отличным опытом»

Украинец в рейтинге FourFourTwo лучших игроков столетия занял 31-е место

09 июня 2025, 00:23 | Обновлено 09 июня 2025, 00:25
176
0
ШЕВЧЕНКО: «Работать с Моуриньо в Челси было отличным опытом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко, 2006

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси» всего чуть больше года, но португалец произвёл большое впечатление на нападающего.

Жозе Моуринью возглавлял «Челси», когда украинец завершил свой переход из «Милана» в английский клуб. Андрей Шевченко вспомнил те времена: «Работать с Моуринью было прекрасно. Он мастер мотивации, умел найти подход к каждому игроку. Мы были его солдатами».

Украинец присоединился к клубу на «Стэмфорд Бридж» летом 2006 года, перейдя из «Милана» за £30,8 млн, однако не сумел соответствовать высоким стандартам, которые установил для себя в Италии. В первом сезоне он забил лишь четыре гола в Премьер-лиге, а «Челси», который до этого дважды подряд становился чемпионом, финишировал вторым.

Тем не менее, команда Моуринью смогла завоевать Кубок Англии и Кубок английской лиги, и Шевченко считает, что это стало возможным благодаря менталитету победителей, который португалец привил игрокам.

О работе с Моуринью Шевченко рассказал: «В «Челси» было настоящее стремление к победам. Такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, Джон Терри и Арьен Роббен, находились на пике своих карьер. К тому же были опытные футболисты, как Клод Макелеле, Михаэль Баллак и я. Мы были сильной командой. Начали сезон немного нестабильно, но мне нравилось, что в раздевалке царил спортивный дух. Атмосфера была хорошая, и мы мотивировали друг друга на успех».

Шевченко, который занял 31-е место в рейтинге лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo, считает, что способность Моуринью мотивировать игроков отличала его от других тренеров: «Работать с Жозе Моуринью было прекрасным опытом. Я очень уважаю его, потому что он всегда принимал лучшие решения для команды».

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Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Челси FourFourTwo Фрэнк Лэмпард Петр Чех Джон Терри Арьен Роббен Клод Макелеле Михаэль Баллак
Николай Степанов Источник: FourFourTwo
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