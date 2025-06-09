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Ролан Гаррос
09 июня 2025, 00:11 | Обновлено 09 июня 2025, 00:17
318
1

Карлитос совершил 5-й камбек с 0:2 по сетам в истории финалов Ролан Гаррос

Последний такой камбек оформил Джокович против Циципаса

09 июня 2025, 00:11 | Обновлено 09 июня 2025, 00:17
318
1
Карлитос совершил 5-й камбек с 0:2 по сетам в истории финалов Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

В истории Открытого чемпионата Франции было всего пять случаев, когда в финале Ролан Гаррос теннисистам удавалось отыграться с 0:2 по сетам.

Подобные теннисные подвиги, как тот, что совершил Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос 2025, случаются крайне редко. Его эпический камбэк против Янника Синнера вошел в историю – испанец стал всего пятым теннисистом, которому удалось выиграть финал парижского турнира Большого шлема после проигранных двух первых сетов.

Камбеки с 0:2 в финалах Ролан Гаррос:

  • Иван Лендл (Чехословакия) против Джона Макинроя (США) – 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5 – 1984 год
  • Андре Агасси (США) против Андрея Медведева (Украина) – 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 – 1999 год
  • Гастон Гаудио (Аргентина) против Гильермо Кории (Аргентина) – 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 – 2004 год
  • Новак Джокович (Сербия) против Стефаноса Циципаса (Греция) – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 – 2021 год
  • Карлос Алькарас (Испания) против Янника Синнера (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10) – 2025 год

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Ролан Гаррос 2025 Иван Лендл Джон Макинрой Андре Агасси Андрей Медведев Новак Джокович Стефанос Циципас Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер статистика
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Richard Lewis
Дивишся на цю статистику і доводиться себе "щипати", аби нагадати: колись українець грав у фіналі Гранд Слему...
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