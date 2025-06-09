Карлитос совершил 5-й камбек с 0:2 по сетам в истории финалов Ролан Гаррос
Последний такой камбек оформил Джокович против Циципаса
В истории Открытого чемпионата Франции было всего пять случаев, когда в финале Ролан Гаррос теннисистам удавалось отыграться с 0:2 по сетам.
Подобные теннисные подвиги, как тот, что совершил Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос 2025, случаются крайне редко. Его эпический камбэк против Янника Синнера вошел в историю – испанец стал всего пятым теннисистом, которому удалось выиграть финал парижского турнира Большого шлема после проигранных двух первых сетов.
Камбеки с 0:2 в финалах Ролан Гаррос:
- Иван Лендл (Чехословакия) против Джона Макинроя (США) – 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5 – 1984 год
- Андре Агасси (США) против Андрея Медведева (Украина) – 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 – 1999 год
- Гастон Гаудио (Аргентина) против Гильермо Кории (Аргентина) – 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 – 2004 год
- Новак Джокович (Сербия) против Стефаноса Циципаса (Греция) – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 – 2021 год
- Карлос Алькарас (Испания) против Янника Синнера (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10) – 2025 год
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