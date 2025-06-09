Карлитос совершил 5-й камбек с 0:2 по сетам в истории финалов Ролан Гаррос

В истории Открытого чемпионата Франции было всего пять случаев, когда в финале Ролан Гаррос теннисистам удавалось отыграться с 0:2 по сетам.

Подобные теннисные подвиги, как тот, что совершил Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос 2025, случаются крайне редко. Его эпический камбэк против Янника Синнера вошел в историю – испанец стал всего пятым теннисистом, которому удалось выиграть финал парижского турнира Большого шлема после проигранных двух первых сетов.

Камбеки с 0:2 в финалах Ролан Гаррос: