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Ролан Гаррос
08 июня 2025, 23:53 | Обновлено 08 июня 2025, 23:54
403
0

Первым – серебро, вторым – золото. Интересная статистика финалов РГ

Состоялись мужской и женский финал Ролан Гаррос

08 июня 2025, 23:53 | Обновлено 08 июня 2025, 23:54
403
0
Первым – серебро, вторым – золото. Интересная статистика финалов РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В Париже, столице Франции, состоялись финалы Ролан Гаррос.

Матч между женщинами был сыгран 7-го июня, а между мужчинами – 8-го.

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В обоих играх встретились первые и вторые ракетки мира.

  • В матче Арины Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 2) победу со счетом 2:1 добыла представительница США.
  • В противостоянии Янника Синнера (ATP 1) и Карлоса Алькараса (ATP 2) со счетом 3:2 победил испанец.

Таким образом получилось, что золото досталось вторым ракеткам мира, а серебро – первым.

Ранее сообщалось о том, что Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Коко Гауфф Арина Соболенко Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2025
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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