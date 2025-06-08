Ролан Гаррос08 июня 2025, 23:53 | Обновлено 08 июня 2025, 23:54
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Первым – серебро, вторым – золото. Интересная статистика финалов РГ
Состоялись мужской и женский финал Ролан Гаррос
08 июня 2025, 23:53 | Обновлено 08 июня 2025, 23:54
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В Париже, столице Франции, состоялись финалы Ролан Гаррос.
Матч между женщинами был сыгран 7-го июня, а между мужчинами – 8-го.
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В обоих играх встретились первые и вторые ракетки мира.
- В матче Арины Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 2) победу со счетом 2:1 добыла представительница США.
- В противостоянии Янника Синнера (ATP 1) и Карлоса Алькараса (ATP 2) со счетом 3:2 победил испанец.
Таким образом получилось, что золото досталось вторым ракеткам мира, а серебро – первым.
Ранее сообщалось о том, что Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос.
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