Первым – серебро, вторым – золото. Интересная статистика финалов РГ

В Париже, столице Франции, состоялись финалы Ролан Гаррос.

Матч между женщинами был сыгран 7-го июня, а между мужчинами – 8-го.

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В обоих играх встретились первые и вторые ракетки мира.

В матче Арины Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 2) победу со счетом 2:1 добыла представительница США.

(WTA 1) и (WTA 2) победу со счетом 2:1 добыла представительница США. В противостоянии Янника Синнера (ATP 1) и Карлоса Алькараса (ATP 2) со счетом 3:2 победил испанец.

Таким образом получилось, что золото досталось вторым ракеткам мира, а серебро – первым.

Ранее сообщалось о том, что Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос.