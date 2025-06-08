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  4. Сергей ПУЧКОВ: «Сборная Украины снова наступает на те же грабли»
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 23:35 |
555
0

Сергей ПУЧКОВ: «Сборная Украины снова наступает на те же грабли»

Будут ли сделаны выводы после первого матча украинцев в турнире?

08 июня 2025, 23:35 |
555
0
Сергей ПУЧКОВ: «Сборная Украины снова наступает на те же грабли»
Сергей Пучков

Известный украинский тренер Сергей Пучков внимательно следил за перипетиями матча Канада – Украина, который проходил в рамках международного турнира Canadian Shield в Торонто.

Проигрыш нашими соотечественниками национальной сборной страны кленового листа со счетом 2:4 был неожиданным. Своего разочарования Сергей не скрывал, рассказав об этом Sport.ua.

– Такое поражение недопустимо для украинского футбола. Очень и очень обидно, что мы уже «хоккеистам» проигрываем.

– Окончательный результат отнюдь не соответствовал ожиданиям наших болельщиков, которые успели соскучиться за матчами национальной сборной.

– Результат – на табло. Он говорит сам за себя. Обсуждать нашу игру даже не вижу смысла – пусть ее разбирают внутри сборной. Это ее проблемы. Обидно, что в ней никто не прислушивается к точке зрения известных и авторитетных специалистов, а держат свою политику. Ведь есть тренеры, имеющие огромный опыт и могут что–то подсказать, посоветовать. Стоит слышать их мнение, и возможно, что–то в игре поменять. А так все, к сожалению, неубедительно. Игра в Торонто показала, что мы снова наступаем на те же грабли.

– Как вы считаете, почему тренерский штаб нашей национальной команды решил ехать на турнир только с одним нападающим – Романом Яремчуком?

– Трудно сказать, ведь мы доподлинно не знаем, чем штаб сборной руководствовался. Видимо, будет сказано, что хотели посмотреть в деле одного нападающего, а вот в игре с Новой Зеландией, возможно, придется смотреть кого–то другого. Мы же не знаем, что они хотят и во что они играют.

– Канадцы в этой игре вас удивили?

– Да, они меня приятно удивили. Тем, что хорошо играли. В составе сборной Канады есть интересные ребята. Тот же нападающий Джонатан Дэвид, который забил два мяча, а еще полузащитник, седьмой номер Стивен Эуштакиу. Внимательно в каждого из игроков этой команды я не всматривался, ведь мне пока что не тренировать сборную Канады. Но несколько исполнителей из их состава все же привлекли к себе внимание. Канадцы отличались самоотдачей, продуманными действиями и, конечно же, хорошо забитыми мячами.

– Теперь команду Сергея Реброва ожидает второй поединок турнира – со сборной Новой Зеландии. Что ждете от этого матча?

– Следует учитывать, что в Канаду на турнир сборная Украины летела не просто так, а с определенной целью – то ли подготовки к официальным испытаниям, то ли просмотром тех или иных игроков. Но как бы там ни было, а в каждом поединке представлять нашу страну нужно достойно и достойно. Поэтому после игры с канадцами стоит сделать надлежащие выводы и с Новой Зеландией не повторить подобных ошибок. Пора уже найти свой игровой стержень и демонстрировать наконец–то стабильность.

Ранее мы сообщали о том, что мыслями о поражении украинцев в Торонто поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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