Виктор ХЛУС: «Проиграть в футбол канадским «хоккеистам» недопустимо»

Вчера сборная Украины преподнесла сюрприз со знаком «минус». Участвуя в международном турнире Canadian Shield, на стадионе в Торонто она уступила 2:4 команде Канады. Мыслями об этом поражении со Sport.ua поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

– Моя реакция на этот результат, пожалуй, точно такая же, как и у любого украинского болельщика. Весь мир хорошо знает, что Канада не относится к футбольной элите, эта страна у всех ассоциируется только с хоккеем. Поэтому проиграть канадским «хоккеистам», на мой взгляд, если не позорно, то точно недопустимо.

– О чем может свидетельствовать тот факт, что по ходу матча счет был 4:0 в пользу канадцев?

– Понимаете, случайно можно пропустить один мяч, ну пусть – два. Но четыре – это уже свидетельствует об определенной закономерности. Как по мне, это явный перебор. С профессиональной точки зрения могу сказать, что нашим игрокам канадцы дали очень хорошего пинка по с..ци. Ведь с таким отношением к футболу мириться недопустимо. Я даже не знаю, что могло помешать нашим игрокам показать в Торонто приличную игру. Получилось же наоборот.

– В чем, на ваш взгляд, может крыться причина неудачи?

– Сейчас можно выдвигать любые версии относительно поражения, однако мне до сих пор непонятно, как надо было так небрежно настроиться, чтобы получить в свои ворота от «хоккеистов» аж четыре мяча. Или может это перелет в Канаду помешал?! И это еще хорошо, что речь идет о товарищеском матче. А если бы он был официальным – чтобы мы потом говорили? В данном же случае можно все списать на ненадлежащий настрой футболистов, на их усталость после тяжелого сезона и недооценку соперника. Убежден, что проигрыш Канаде связан с тем, что футболисты сборной Украины недооценили соперника и явно переоценили себя.

– В действиях «сине–желтых» несколько прослеживалось пижонское отношение и пренебрежительное отношение к сопернику. Согласны с этим мнением?

– Можно сказать и так. Ведь пропускать четыре мяча, скажем, от «ПСЖ» – и то позорно. А тут сборная Канады... Мне кажется, что все лучшее, что есть у этой страны, играет в хоккей. А все остальное пропорционально ложится на остальные виды спорта.

Ранее сообщалось о том, что своими мыслями о встрече в Торонто поделился бывший наставник «сине–желтых» Мирон Маркевич.