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  4. Виктор ХЛУС: «Проиграть в футбол канадским «хоккеистам» недопустимо»
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 19:24 |
1156
6

Виктор ХЛУС: «Проиграть в футбол канадским «хоккеистам» недопустимо»

Когда недооценка и переоценка стоят рядом

08 июня 2025, 19:24 |
1156
6
Виктор ХЛУС: «Проиграть в футбол канадским «хоккеистам» недопустимо»
ФК Динамо Киев. Виктор Хлус

Вчера сборная Украины преподнесла сюрприз со знаком «минус». Участвуя в международном турнире Canadian Shield, на стадионе в Торонто она уступила 2:4 команде Канады. Мыслями об этом поражении со Sport.ua поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

– Моя реакция на этот результат, пожалуй, точно такая же, как и у любого украинского болельщика. Весь мир хорошо знает, что Канада не относится к футбольной элите, эта страна у всех ассоциируется только с хоккеем. Поэтому проиграть канадским «хоккеистам», на мой взгляд, если не позорно, то точно недопустимо.

– О чем может свидетельствовать тот факт, что по ходу матча счет был 4:0 в пользу канадцев?

– Понимаете, случайно можно пропустить один мяч, ну пусть – два. Но четыре – это уже свидетельствует об определенной закономерности. Как по мне, это явный перебор. С профессиональной точки зрения могу сказать, что нашим игрокам канадцы дали очень хорошего пинка по с..ци. Ведь с таким отношением к футболу мириться недопустимо. Я даже не знаю, что могло помешать нашим игрокам показать в Торонто приличную игру. Получилось же наоборот.

– В чем, на ваш взгляд, может крыться причина неудачи?

– Сейчас можно выдвигать любые версии относительно поражения, однако мне до сих пор непонятно, как надо было так небрежно настроиться, чтобы получить в свои ворота от «хоккеистов» аж четыре мяча. Или может это перелет в Канаду помешал?! И это еще хорошо, что речь идет о товарищеском матче. А если бы он был официальным – чтобы мы потом говорили? В данном же случае можно все списать на ненадлежащий настрой футболистов, на их усталость после тяжелого сезона и недооценку соперника. Убежден, что проигрыш Канаде связан с тем, что футболисты сборной Украины недооценили соперника и явно переоценили себя.

– В действиях «сине–желтых» несколько прослеживалось пижонское отношение и пренебрежительное отношение к сопернику. Согласны с этим мнением?

– Можно сказать и так. Ведь пропускать четыре мяча, скажем, от «ПСЖ» – и то позорно. А тут сборная Канады... Мне кажется, что все лучшее, что есть у этой страны, играет в хоккей. А все остальное пропорционально ложится на остальные виды спорта.

Ранее сообщалось о том, что своими мыслями о встрече в Торонто поделился бывший наставник «сине–желтых» Мирон Маркевич.

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Виктор Хлус Канада - Украина сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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Деда Крутой
Не понятно, кто должен делать разбор команды противника перед игрой, кто должен определить сильные и слабые стороны противника и свои и на этом отработать комбинации перехода к обороне и контр атаке, как это делали канадцы, кто это должен делать, не подскажете.
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0
Singularis
А Мальте можно
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0
apepa
Мнение дырявого сразу в мусорный бак к мухам!
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-1
MCD-MEL
Старий несе нісенітницю.  Сам зневажливо ставиться до канадців і розказує.... На останньому кубку Америки канадці програли за третє місце Уругваю по пенальті. Це досить потужна збірна!!!
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-1
Серж
Что он несёт? Канада сейчас сильнейшая сборная Северной Америки. Посильнее нашей в целом. Пусть лучше про свою жонку расскажет, как она гимнастику развалила 
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-1
adidas777
Наші так звані горе-експерти, хоча б перед тим як щось сказати, дивилися б де грають ці «хокеїсти»...
Наші футболісти, коли їхали в Канаду, ніхто не міг назвати жодного футболіста збірної Канади. Це ганьба страшна, і абсолютно не зрозуміло, на чому ґрунтується це зверхнє ставлення до суперника...
А ви самі чого досягли???
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-2
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