Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
Известный тренер рассказал о споре с Петером Шмейхелем
Легендарный британский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о споре, который у него произошел с датским вратарем Петером Шмейхелем.
«У нас был спор, он встал передо мной, а другие игроки закрыли на это глаза. Я смотрю вверх и думаю: «Если он меня ударит, я мертв», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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