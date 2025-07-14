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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
Англия
14 июля 2025, 06:00 |
357
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»

Известный тренер рассказал о споре с Петером Шмейхелем

14 июля 2025, 06:00 |
357
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный британский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о споре, который у него произошел с датским вратарем Петером Шмейхелем.

«У нас был спор, он встал передо мной, а другие игроки закрыли на это глаза. Я смотрю вверх и думаю: «Если он меня ударит, я мертв», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Петер Шмейхель Алекс Фергюсон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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