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  4. Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Франция
23 июня 2025, 04:42 |
181
0

Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»

Легенда сборной Франции – о Кариме Бензема

23 июня 2025, 04:42 |
181
0
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назвал лучшего атакующего футболиста в истории сборной Франции. Зидан выделил экс-звезду «Реала» Карима Бензема.

«Некоторые скажут вам, что лучшим атакующим игроком в истории сборной Франции является Жан-Пьер Папен, другие – Мишель Платини. Но для меня это Карим Бензема, да, потому что я был рядом с ним и знаю, чего он стоит. В любом случае, он заслуживает очень высокого признания», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан Жан-Пьер Папен Мишель Платини Карим Бензема сборная Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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