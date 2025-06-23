Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Легенда сборной Франции – о Кариме Бензема
Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назвал лучшего атакующего футболиста в истории сборной Франции. Зидан выделил экс-звезду «Реала» Карима Бензема.
«Некоторые скажут вам, что лучшим атакующим игроком в истории сборной Франции является Жан-Пьер Папен, другие – Мишель Платини. Но для меня это Карим Бензема, да, потому что я был рядом с ним и знаю, чего он стоит. В любом случае, он заслуживает очень высокого признания», – сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
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