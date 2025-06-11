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  4. Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Испания
11 июня 2025, 07:15 |
1564
0

Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ

Мадридцы отказались продавать Андрея в «Милан»

11 июня 2025, 07:15 |
1564
0
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил предложение от итальянского «Милана» по трансферу Лунина, итальянцы активно ищут замену Майку Меньяну, который завершает переход в «Челси».

Президент «Реала» Флорентино Перес отклонил это предложение, «Милан» предлагал 10-15 миллионов евро, в мадридском клубе считают, что эта сумма слишком мала.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.

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Майк Меньян Реал Мадрид Милан Андрей Лунин трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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