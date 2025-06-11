Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил предложение от итальянского «Милана» по трансферу Лунина, итальянцы активно ищут замену Майку Меньяну, который завершает переход в «Челси».

Президент «Реала» Флорентино Перес отклонил это предложение, «Милан» предлагал 10-15 миллионов евро, в мадридском клубе считают, что эта сумма слишком мала.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.