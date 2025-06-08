СИННЕР: «Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва»
Первая ракетка мира выступил с речью финалиста
Первая ракетка мира Янник Синнер, пытающийся осмыслить все, что произошло в захватывающем финале Ролан Гаррос 2025, выступил с речью финалиста, обратившись, в том числе, к Карлосу Алькарасу.
«Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва, все было потрясающе. Я очень рад за тебя и твою команду – вы заслужили это.
Сейчас говорить сложнее, чем играть. Спасибо моей команде за то, что привела меня сюда. Сегодня мы отдали все, что у нас было. Еще совсем недавно мы бы с радостью подписались под тем, чтобы дойти до этого этапа, хотя сейчас это ощущается немного по-другому.
Этой ночью я вряд ли хорошо посплю, но это нормально».
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