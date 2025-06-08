СИННЕР: «Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва»

Первая ракетка мира Янник Синнер, пытающийся осмыслить все, что произошло в захватывающем финале Ролан Гаррос 2025, выступил с речью финалиста, обратившись, в том числе, к Карлосу Алькарасу.

«Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва, все было потрясающе. Я очень рад за тебя и твою команду – вы заслужили это.

Сейчас говорить сложнее, чем играть. Спасибо моей команде за то, что привела меня сюда. Сегодня мы отдали все, что у нас было. Еще совсем недавно мы бы с радостью подписались под тем, чтобы дойти до этого этапа, хотя сейчас это ощущается немного по-другому.

Этой ночью я вряд ли хорошо посплю, но это нормально».