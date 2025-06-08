Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: «Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва»
Ролан Гаррос
08 июня 2025, 22:57 | Обновлено 08 июня 2025, 22:59
544
0

СИННЕР: «Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва»

Первая ракетка мира выступил с речью финалиста

08 июня 2025, 22:57 | Обновлено 08 июня 2025, 22:59
544
0
СИННЕР: «Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер, пытающийся осмыслить все, что произошло в захватывающем финале Ролан Гаррос 2025, выступил с речью финалиста, обратившись, в том числе, к Карлосу Алькарасу.

«Прежде всего, поздравляю, Карлос. Невероятная битва, все было потрясающе. Я очень рад за тебя и твою команду – вы заслужили это.

Сейчас говорить сложнее, чем играть. Спасибо моей команде за то, что привела меня сюда. Сегодня мы отдали все, что у нас было. Еще совсем недавно мы бы с радостью подписались под тем, чтобы дойти до этого этапа, хотя сейчас это ощущается немного по-другому.

Этой ночью я вряд ли хорошо посплю, но это нормально».

По теме:
Первым – серебро, вторым – золото. Интересная статистика финалов РГ
АЛЬКАРАС: «Я уверен, что ты станешь чемпионом Ролан Гаррос не один раз»
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас
Теннис | 08 июня 2025, 12:53 0
Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас
Букмекеры выставили котировки на финал Ролан Гаррос Синнер – Алькарас

Янник и Карлос начнут решающий поединок 8 июня в 16:00 по Киеву

Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Футбол | 08 июня 2025, 04:55 1
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам

На турнире в Канаде сборная Океании победила Кот-д'Ивуар

Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Бокс | 08.06.2025, 08:28
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08.06.2025, 00:33
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
Бокс | 08.06.2025, 17:52
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 12
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 11
Теннис
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 18
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 68
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем