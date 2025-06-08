АЛЬКАРАС: «Я уверен, что ты станешь чемпионом Ролан Гаррос не один раз»

После тяжелейшего финального поединка, длившегося более пяти часов, и эпического камбэка против первой ракетки мира Янника Синнера, Карлос Алькарас произнес чемпионскую речь на Ролан Гаррос 2025:

«Я хочу начать с Янника. Удивительно, какой у тебя уровень. Поздравляю с двумя потрясающими неделями и турниром. Я знаю, какую тяжелую работу ты проделываешь каждый день. Честно говоря, я знаю, как ты гоняешься за этим турниром и каждым турниром. Я почти уверен, что ты станешь чемпионом Ролан Гаррос не один раз.

Для меня большая честь делить с тобой корт на каждом турнире. Творить историю вместе с тобой. Я просто очень счастлив, что могу творить историю вместе с тобой на этом турнире и на других турнирах. Ты огромное вдохновение для молодых ребят и для всех. И для меня самого.

Я просто хочу сказать спасибо за все. Моя команда. Моя семья. За то, что у меня есть такая привилегия – иметь возможность прожить великие моменты с вами. Мне повезло, что было много людей, которые приехали из Мурсии, из дома, чтобы поддержать меня. У меня здесь много друзей. Удивительную поддержку вы оказали мне сегодня. Все две недели. Люди, которые не смогли приехать, но остались дома, большое вам спасибо. Этот трофей тоже ваш».