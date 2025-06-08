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  4. На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Англия
08 июня 2025, 23:12 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
1033
8

На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену

Лондонский клуб готов продать украинского футболиста за 5 млн евро

08 июня 2025, 23:12 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
1033
8
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Lazio Siamo Noi.

По информации источника, подписать 28-летнего игрока было предложено римскому Лацио.

Отмечается, что итальянский клуб оценит профиль украинца, но для этого трансфера есть преграда в виде зарплаты защитника, которая составляет около 5 млн евро в год. Для «Лацио» эта сумма слишком велика.

Также возможность подписания Зинченко оценивает Милан, а Интер интересовался им зимой. Канониры готовы продать Александра за примерно 5 млн евро.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Лацио Милан Интер Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Harun Bakircioğlu
Не 5, а 10 у него зарплата. Кто выдумывает эти новости?
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+1
contr
Арсенал вже не знає куди цього рахіта  сплавити ! За мільйон вже б віддали☝️
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0
Victor673256ua
Для Мілана він надто молодий)
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0
MrStepanovM .
упс..маркетинговий хід)))
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0
kadaad .
Да нафиг он этим клубам не нужен!
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-1
apepa
Что это за деньги??
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-1
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