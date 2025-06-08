На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Лондонский клуб готов продать украинского футболиста за 5 млн евро
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Lazio Siamo Noi.
По информации источника, подписать 28-летнего игрока было предложено римскому Лацио.
Отмечается, что итальянский клуб оценит профиль украинца, но для этого трансфера есть преграда в виде зарплаты защитника, которая составляет около 5 млн евро в год. Для «Лацио» эта сумма слишком велика.
Также возможность подписания Зинченко оценивает Милан, а Интер интересовался им зимой. Канониры готовы продать Александра за примерно 5 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист поддержал тренера национальной сборной Украины
На 26-й минуте решающего матча Лиги наций ситуация уравнялась