На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Lazio Siamo Noi.

По информации источника, подписать 28-летнего игрока было предложено римскому Лацио.

Отмечается, что итальянский клуб оценит профиль украинца, но для этого трансфера есть преграда в виде зарплаты защитника, которая составляет около 5 млн евро в год. Для «Лацио» эта сумма слишком велика.

Также возможность подписания Зинченко оценивает Милан, а Интер интересовался им зимой. Канониры готовы продать Александра за примерно 5 млн евро.