Журналист Sky Sports назвал две причины для продажи Арсеналом Зинченко

Журналист Sky Sports Сэм Блиц рассказал, почему лондонский «Арсенал» может продать летом украинского защитника Александра Зинченко.

«Очень маловероятно, что «Арсеналу» придется кого-то продавать, чтобы купить новых игроков, учитывая их сильное финансовое положение.

Но относительно того, кого можно продать, чтобы привлечь средства, можно подумать, что Александр Зинченко является претендентом, учитывая его возраст. И, на самом деле, он не является претендентом на выход в стартовом составе», – цитирует Блица Sky Sports.

Сообщалось, что Артета определил клуб, в который продаст Зинченко.