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  4. Журналист Sky Sports назвал две причины для продажи Арсеналом Зинченко
Англия
05 июня 2025, 02:29 |
216
0

Журналист Sky Sports назвал две причины для продажи Арсеналом Зинченко

Сэм Блиц прокомментировал ситуацию с украинцем

05 июня 2025, 02:29 |
216
0
Журналист Sky Sports назвал две причины для продажи Арсеналом Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Sky Sports Сэм Блиц рассказал, почему лондонский «Арсенал» может продать летом украинского защитника Александра Зинченко.

«Очень маловероятно, что «Арсеналу» придется кого-то продавать, чтобы купить новых игроков, учитывая их сильное финансовое положение.

Но относительно того, кого можно продать, чтобы привлечь средства, можно подумать, что Александр Зинченко является претендентом, учитывая его возраст. И, на самом деле, он не является претендентом на выход в стартовом составе», – цитирует Блица Sky Sports.

Сообщалось, что Артета определил клуб, в который продаст Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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