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  4. «Я рад за него». Нагельсманн прокомментировал матч с Францией
Лига наций
09 июня 2025, 00:08 |
167
0

«Я рад за него». Нагельсманн прокомментировал матч с Францией

Немецкий коуч дал несколько комментариев

09 июня 2025, 00:08 |
167
0
«Я рад за него». Нагельсманн прокомментировал матч с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал несколько комментариев после матча за 3- место Лиги наций, в котором его команда уступила Франции со счетом 0:2:

«Я думаю, что это была больше наша команда, чем в среду – владение мячом, контрдвижения, контрпрессинг. Думаю, сегодня все было хорошо. Мы создали много моментов, но надо быть честными, это футбол. Забивать голы – самая важная тема, и сегодня мы упустили много шансов».

«Обычно, когда ты создаешь такие хорошие моменты, как в первом тайме, ты должен вести в счете, но не только один гол. В первом тайме можно было забить три или четыре. Это было похоже на то, что мы испытывали против Испании (прим. – в четвертьфинале ЕВРО-2024)».

«Я стараюсь фокусироваться на хороших игроках, а он (Бишшоф) – один из хороших молодых игроков. Нам нужны молодые игроки и для чемпионата мира, поэтому мы должны сосредоточиться на них. Он хороший человек, у него хороший характер и он очень хороший игрок, и я рад за него. Я надеюсь, что он наберет еще несколько (международных игр), а не только одну».

«Чувство перед квалификационными играми намного лучше, чем в среду. Так что мы продолжаем двигаться вперед».

Ранее сообщалось о том, что Дидье Дешам прокомментировал матч за 3-е место Лиги наций.

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Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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