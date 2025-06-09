Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 22:25 |
2393
0

Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб

Тренер пытается договориться с «Металлистом 1925»

09 июня 2025, 22:25 |
2393
0
Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Тренер Юрий Вернидуб прекратил отношения с криворожским «Кривбассом».

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Вернидуб не планирует долго сидеть без работы и уже ищет новый клуб. Юрий Николаевич ведет переговоры о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который вернулся в элиту украинского футбола.

Отмечается, что «Металлист 1925» ведет также переговоры с другим тренером неназванного клуба УПЛ. Сейчас переговоры с самим Вернидубом складываются не лучшим образом.

Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на решение Юрия Вернидуба покинуть «Кривбасс».

По теме:
Колос определился почти со всеми спаррингами на межсезонье
Металлист 1925 (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Футбол | 09 июня 2025, 01:43 5
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Футбол | 09 июня 2025, 14:36 28
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско

Меньше недели остается до старта турнира, который называют детищем нынешнего босса мирового футбола

ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Футбол | 09.06.2025, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Футбол | 09.06.2025, 01:56
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе
Футбол | 09.06.2025, 23:40
Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе
Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 1
Футбол
Рой Джонс назвал четырех лучших боксеров в истории
Рой Джонс назвал четырех лучших боксеров в истории
08.06.2025, 00:32
Бокс
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42
Баскетбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем