Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб

Тренер Юрий Вернидуб прекратил отношения с криворожским «Кривбассом».

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Вернидуб не планирует долго сидеть без работы и уже ищет новый клуб. Юрий Николаевич ведет переговоры о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который вернулся в элиту украинского футбола.

Отмечается, что «Металлист 1925» ведет также переговоры с другим тренером неназванного клуба УПЛ. Сейчас переговоры с самим Вернидубом складываются не лучшим образом.

Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на решение Юрия Вернидуба покинуть «Кривбасс».