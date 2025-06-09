Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб
Тренер пытается договориться с «Металлистом 1925»
Тренер Юрий Вернидуб прекратил отношения с криворожским «Кривбассом».
Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Вернидуб не планирует долго сидеть без работы и уже ищет новый клуб. Юрий Николаевич ведет переговоры о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который вернулся в элиту украинского футбола.
Отмечается, что «Металлист 1925» ведет также переговоры с другим тренером неназванного клуба УПЛ. Сейчас переговоры с самим Вернидубом складываются не лучшим образом.
Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на решение Юрия Вернидуба покинуть «Кривбасс».
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