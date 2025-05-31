В Кривбассе впервые отреагировали на решение Вернидуба покинуть клуб

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на решение Юрия Вернидуба покинуть «Кривбасс».

«Во-первых, хочу отметить, что клуб очень хотел, чтобы Юрий Николаевич остался. Не хочу называть это «проектом», потому что проект – это что-то искусственно созданное.

А здесь, на самом деле, благодаря Юрию Николаевичу, в частности, и большой команде, о которой упоминал Владимир Баенко [генеральный директор], мы создали настоящую команду.

Были предложения, и неоднократные, о продлении контракта. Но потом было принято другое решение, которое он сам озвучил – вы его слышали.

От себя лично и от всех членов большой красно-белой семьи Кривбасса хочу поблагодарить его за эти три года. Он вернул бронзу в наш город, принес много ярких, кайфовых эмоций. За это ему большое спасибо», – сообщил Гагарин.