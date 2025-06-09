Стало известно, как Алиев отреагировал на фиаско сборной Украины от Канады

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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Артем Милевский рассказал, как на поражение сборной Украины отреагировал Александр Алиев.

«Он вообще никак не реагировал. Посмотрели матч, да и забыли о нем. Мы обыграли Рух Медиа Тим, потом едем на матч против Ultimate. Настроение у нас хорошее. Пусть в сборной переживают и думают, что делать дальше», – сказал Алиев.