Знаменитый экс-футболист не включил Довбика в список лучших в Италии
Адриано поставил самого себя выше лучших форвардов Серии А
Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Адриано выбрал лучшего форварда итальянской Серии А.
Экс-футболисту во время интервью Fantacalcio.it предложили выбрать одного игрока из двух, которых ему называли. Сначала он выбирал Ромелу Лукаку, игнорируя Лаутаро Мартинеса, Матео Ретеги и Сантьяго Хименеса. Затем Адриано отдал предпочтение Мойзе Кину перед бельгийцем Лукаку и украинцем Артемом Довбиком.
Наконец, в финальной паре Адриано выбрал Душана Влаховича, а не нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина. Когда же бразильца спросили, лучше ли он сам сербского форварда «Ювентуса», Адриано ответил, что да.
В составе сборной Бразилии Адриано провел 48 матчей и забил 27 голов. Ранее сообщалось, что Гасперини принял решение относительно будущего Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниилу Алефиренко можна только позавидовать
Джек Грилиш привлекает внимание «ирисок»