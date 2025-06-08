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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 21:38 | Обновлено 08 июня 2025, 21:43
228
0

Знаменитый экс-футболист не включил Довбика в список лучших в Италии

Адриано поставил самого себя выше лучших форвардов Серии А

08 июня 2025, 21:38 | Обновлено 08 июня 2025, 21:43
228
0
Знаменитый экс-футболист не включил Довбика в список лучших в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Адриано выбрал лучшего форварда итальянской Серии А.

Экс-футболисту во время интервью Fantacalcio.it предложили выбрать одного игрока из двух, которых ему называли. Сначала он выбирал Ромелу Лукаку, игнорируя Лаутаро Мартинеса, Матео Ретеги и Сантьяго Хименеса. Затем Адриано отдал предпочтение Мойзе Кину перед бельгийцем Лукаку и украинцем Артемом Довбиком.

Наконец, в финальной паре Адриано выбрал Душана Влаховича, а не нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина. Когда же бразильца спросили, лучше ли он сам сербского форварда «Ювентуса», Адриано ответил, что да.

В составе сборной Бразилии Адриано провел 48 матчей и забил 27 голов. Ранее сообщалось, что Гасперини принял решение относительно будущего Довбика.

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Адриано Лейте Рибейро чемпионат Италии по футболу Серия A Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес Матео Ретеги Сантьяго Хименес Мойзе Кин Артем Довбик Душан Влахович
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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