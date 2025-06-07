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  4. Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
Италия
07 июня 2025, 13:26 |
971
0

Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика

Новый тренер Ромы рассчитывает на украинца

07 июня 2025, 13:26 |
971
0
Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение относительно будущего украинского форварда своей команды Артема Довбика, сообщает Sky.

Так, по информации источника, желания 67-летнего специалиста относительно линии нападения римского клуба ясны – игра его подопечных в атаке будет фокусироваться вокруг экс-игрока «Жироны».

Однако Гасперини хочет подписать еще одного форварда, который должен иметь немного другие игровые характеристики, чем украинец. Идея тренера заключается в создании взаимодополняющего дуэта, в котором Артем будет играть основную роль в атаке, используя свои бомбардирские качества.

Сообщалось, что у «Ромы» возникли проблемы с трансфером Довбика.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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