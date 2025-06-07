Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
Новый тренер Ромы рассчитывает на украинца
Новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение относительно будущего украинского форварда своей команды Артема Довбика, сообщает Sky.
Так, по информации источника, желания 67-летнего специалиста относительно линии нападения римского клуба ясны – игра его подопечных в атаке будет фокусироваться вокруг экс-игрока «Жироны».
Однако Гасперини хочет подписать еще одного форварда, который должен иметь немного другие игровые характеристики, чем украинец. Идея тренера заключается в создании взаимодополняющего дуэта, в котором Артем будет играть основную роль в атаке, используя свои бомбардирские качества.
Сообщалось, что у «Ромы» возникли проблемы с трансфером Довбика.
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