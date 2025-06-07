Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика

Новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение относительно будущего украинского форварда своей команды Артема Довбика, сообщает Sky.

Так, по информации источника, желания 67-летнего специалиста относительно линии нападения римского клуба ясны – игра его подопечных в атаке будет фокусироваться вокруг экс-игрока «Жироны».

Однако Гасперини хочет подписать еще одного форварда, который должен иметь немного другие игровые характеристики, чем украинец. Идея тренера заключается в создании взаимодополняющего дуэта, в котором Артем будет играть основную роль в атаке, используя свои бомбардирские качества.

Сообщалось, что у «Ромы» возникли проблемы с трансфером Довбика.