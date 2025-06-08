Англия08 июня 2025, 21:16 | Обновлено 08 июня 2025, 21:17
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Один из самых дорогих трансферов в истории может перейти в Эвертон
Джек Грилиш привлекает внимание «ирисок»
08 июня 2025, 21:16 | Обновлено 08 июня 2025, 21:17
1249
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Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш привлекает внимание «Эвертона», сообщает Майк Киган.
По информации источника, «ириски» заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста. Официального предложения еще не было, но «Эвертон» знает, что Джек Грилиш доступен.
В 2021 году Джек Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.
В «Эвертоне» выступает украинский фулбек Виталий Миколенко.
Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока «Ман Сити».
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