Один из самых дорогих трансферов в истории может перейти в Эвертон

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш привлекает внимание «Эвертона», сообщает Майк Киган.

По информации источника, «ириски» заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста. Официального предложения еще не было, но «Эвертон» знает, что Джек Грилиш доступен.

В 2021 году Джек Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

В «Эвертоне» выступает украинский фулбек Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока «Ман Сити».