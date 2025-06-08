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Англия
08 июня 2025, 21:16 | Обновлено 08 июня 2025, 21:17
1249
0

Один из самых дорогих трансферов в истории может перейти в Эвертон

Джек Грилиш привлекает внимание «ирисок»

08 июня 2025, 21:16 | Обновлено 08 июня 2025, 21:17
1249
0
Один из самых дорогих трансферов в истории может перейти в Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш привлекает внимание «Эвертона», сообщает Майк Киган.

По информации источника, «ириски» заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста. Официального предложения еще не было, но «Эвертон» знает, что Джек Грилиш доступен.

В 2021 году Джек Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

В «Эвертоне» выступает украинский фулбек Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока «Ман Сити».

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Джек Грилиш Эвертон Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Виталий Миколенко
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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