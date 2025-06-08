8 июня в 22:00 по киевскому времени состоится финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встретятся сборные Португалии и Испании.

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Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.), а в полуфинале взяла верх над Германией (2:1) с победный голом Криштиану Роналду.

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 3:3, пен. 5:4), а затем выдала яркий матч против Франции (5:4).

Наставники команд Роберто Мартинес и Луис де ла Фуэнте определились с основой на игру.

Названы стартовые составы на финал Лиги наций между Португалией и Испанией

Португалия: Диогу Кошта, Педру Нету, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Франсишку Консейсау, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду.

Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Мингеса, Фабиан Руис, Субименди, Педри, Нико Уильямс, Ойярасабаль, Ямаль

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