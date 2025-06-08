Португалия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 июня в 22:00 финальный матч престижного турнира
8 июня в 22:00 по киевскому времени состоится финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встретятся сборные Португалии и Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.), а в полуфинале взяла верх над Германией (2:1) с победный голом Криштиану Роналду.
Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 3:3, пен. 5:4), а затем выдала яркий матч против Франции (5:4).
В матче за 3-е место 8 июня в Штутгарте играют Германия и Франция.
Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф
Португалия – Испания. Финал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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