ФОТО. Капитанская повязка сборной на игру с Канадой – символ борьбы Украины
Николай Матвиенко сине-желтая вывел команду с особым дизайном повязки
В матче сборной Украины против Польши капитан команды Николай Матвиенко вышел на поле в особой капитанской повязке, созданной в знак уважения к защитникам Украины.
Дизайн повязки содержит шевроны боевых бригад Вооруженных сил и других подразделений сектора безопасности и обороны, защищающих страну на передовой. Она символизирует благодарность всем военным, ежедневно защищающим государство, позволяя украинскому спорту жить даже во время войны.
Этот жест стал напоминанием о тех, благодаря которым игроки могут выходить на поле с сине-желтым флагом и представлять Украину на международной арене.
ФОТО. Капитанская повязка сборной на игру с Канадой – символ борьбы Украины
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