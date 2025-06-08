В матче сборной Украины против Польши капитан команды Николай Матвиенко вышел на поле в особой капитанской повязке, созданной в знак уважения к защитникам Украины.

Дизайн повязки содержит шевроны боевых бригад Вооруженных сил и других подразделений сектора безопасности и обороны, защищающих страну на передовой. Она символизирует благодарность всем военным, ежедневно защищающим государство, позволяя украинскому спорту жить даже во время войны.

Этот жест стал напоминанием о тех, благодаря которым игроки могут выходить на поле с сине-желтым флагом и представлять Украину на международной арене.

ФОТО. Капитанская повязка сборной на игру с Канадой – символ борьбы Украины