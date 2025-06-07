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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 22:57 | Обновлено 07 июня 2025, 22:58
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ВИДЕО. Особенная капитанская повязка Матвиенко на матч с Канадой

Знак благодарности для всех защитников Украины

07 июня 2025, 22:57 | Обновлено 07 июня 2025, 22:58
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ВИДЕО. Особенная капитанская повязка Матвиенко на матч с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

В субботу, 7 июня, проходит товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.

Встречу принимает стадион «Бимо Филд» в Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На матч с особенной повязкой вышел капитан украинской сборной Николай Матвиенко. На ней изображены шевроны боевых бригад ВСУ.

«Сегодня капитан сборной Украины Николай Матвиенко вывел команду на поле в особой капитанской повязке, которая имеет глубокий смысл и несет мощное послание.

На ней – шевроны боевых бригад Вооруженных сил Украины и основных сил сектора безопасности и обороны, которые ежедневно держат строй на передовой.

Эта повязка – знак благодарности всем, кто борется за нашу свободу.

Это - чествование героев, благодаря которым мы можем выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны.

Мы помним, благодарим, играем – за тех, кто на фронте, ради всех, кто верит в победу», – сообщение от УАФ.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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