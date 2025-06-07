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  4. ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 22:05 | Обновлено 07 июня 2025, 22:12
512
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой

До начала встречи осталось совсем немного

07 июня 2025, 22:05 | Обновлено 07 июня 2025, 22:12
512
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой
УАФ

В субботу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.

Встречу примет стадион «Бимо Филд» в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда уже прибыла на стадион, где пройдет предстоящий матч. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина.

УАФ
УАФ
УАФ
УАФ
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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