Сборная УКРАИНЫ07 июня 2025, 22:05 | Обновлено 07 июня 2025, 22:12
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ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой
До начала встречи осталось совсем немного
07 июня 2025, 22:05 | Обновлено 07 июня 2025, 22:12
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В субботу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.
Встречу примет стадион «Бимо Филд» в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевском времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда уже прибыла на стадион, где пройдет предстоящий матч. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина.
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