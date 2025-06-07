ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Канадой

В субботу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.

Встречу примет стадион «Бимо Филд» в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевском времени.

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Украинская команда уже прибыла на стадион, где пройдет предстоящий матч. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина.

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