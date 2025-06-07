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Товарищеские матчи
07 июня 2025, 21:20 | Обновлено 07 июня 2025, 21:21
541
0

Сине-желтый андердог. Букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина

7 июня в 22:30 сине-желтые начнут выступления на товарищеском турнире Canadian Shield

07 июня 2025, 21:20 | Обновлено 07 июня 2025, 21:21
541
0
Сине-желтый андердог. Букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина
Коллаж Sport.ua

7 июня на товарищеском турнире Canadian Shield состоится матч между сборными Канады и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Бимо Филд в Торонто. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки. Фаворитами являются канадцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.23.

Ничья расценивается в 3.65, а успех сине-желтых 3.55. Достаточно высокий коэффициент на то, что подопечные Сергея Реброва не проиграют за 90 минут – 1.81.

Тотал больше 2.5 котируется по 2.18, а в обратную сторону – по 1.84.

Основные коэффициенты на матч Канада – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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