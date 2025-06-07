Сине-желтый андердог. Букмекеры назвали фаворита матча Канада – Украина
7 июня в 22:30 сине-желтые начнут выступления на товарищеском турнире Canadian Shield
7 июня на товарищеском турнире Canadian Shield состоится матч между сборными Канады и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Бимо Филд в Торонто. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки. Фаворитами являются канадцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.23.
Ничья расценивается в 3.65, а успех сине-желтых 3.55. Достаточно высокий коэффициент на то, что подопечные Сергея Реброва не проиграют за 90 минут – 1.81.
Тотал больше 2.5 котируется по 2.18, а в обратную сторону – по 1.84.
Основные коэффициенты на матч Канада – Украина
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