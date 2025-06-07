Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Матч начнется в 22:00 по Киеву
В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.
Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.
В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
Наставник украинской команды Сергей Ребров определился со стартовым составом «сине-желтых» на этот матч.
Украина: Трубин – Тимчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко – Зинченко, Калюжный, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Судаков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Джесси Марш поддерживает Украину
Решающий поединок Открытого чемпионата Франции начнется 7 июня в 16:00 по Киеву