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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 21:16 | Обновлено 07 июня 2025, 21:42
2337
26

Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой

Матч начнется в 22:00 по Киеву

07 июня 2025, 21:16 | Обновлено 07 июня 2025, 21:42
2337
26
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
колаж Sport.ua

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.

Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

Наставник украинской команды Сергей Ребров определился со стартовым составом «сине-желтых» на этот матч.

Украина: Трубин – Тимчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко – Зинченко, Калюжный, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Судаков.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Kапітошkа
Вболіваємо за НАШИХ,як завжди.
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+3
Александр
Всім, хто буде це дивитися, співчуваю. Поки Ребров є тренером, гри тут не буде 
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+1
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Павло
З фейкової залупи МКГ1925 є хтось у складі?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Кращі на даний час
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+1
Pavel_i_C0
Тактика з одним центральним захисником дуже ризикована. Забарному реально буде важко, коли поруч буде вештатись Ссавін
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0
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Сумніви стосовно Зіни. Забарному знову буде важко...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Нормальный состав.
Ответить
0
Отаман
Дуже добре 
Ответить
0
Пoлковник
Вся надежда на шляпарен очку десяточку☝️
Ответить
-1
apepa
Что это за липовые чемпионы когда их в сборной только двое в старте??
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
Remark
Бондар, Тимчик та Шапа - то одразу мінус. 
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-2
apepa
Дырявые Тымчик и Шляпаренко лишние. Делай сразу замену реброфф!
Ответить
-6
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