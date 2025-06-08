Нападающий финалиста Лиги чемпионов заявил о том, что покидает клуб

Австрийский нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович заявил о том, что покидает клуб.

36-летний футболист, контракт которого с итальянским клубом истекает 30 июня, станет свободным агентом.

«Мое время в «Интере» закончилось. Я больше не являюсь частью этого клуба. Но я очень рад, что Кристиан (прим. – Киву) стал новым тренером. Мы играли вместе, мы до сих пор поддерживаем связь. Он молодой, голодный тренер. Я думаю, у него много качеств. И самое главное, что он любит эту команду. Он любил «Интер» всю свою жизнь. Теперь он вернулся туда в качестве тренера, но мыслит по-прежнему как футболист. Я очень надеюсь, что у него все получится.

Я желаю всего самого лучшего и «Интеру», и Кристиану (прим. – Киву). И я надеюсь, что они смогут выиграть чемпионат в следующем году».

Марко Арнаутович выступал за «Интер» с 2009 по 2010 и с 2023 по 2025. За это время австриец провел 63 матча, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2024/25, где уступил «ПСЖ» со счетом 5:0.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел долгосрочную замену Куртуа.