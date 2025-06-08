Перес готовит супертрансфер? Реал нашел долгосрочную замену Куртуа
Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ заинтересовал не только мадридский клуб
26-летний итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал ряд топовых клубов.
В частности, мадридский Реал во главе с президентом Флорентино Пересом рассматривает итальянца в качестве долгосрочной замены Тибо Куртуа, которому уже 33 года.
По информации La Gazzetta dello Sport, помимо Реала, подписать Доннарумму также хотят итальянский Милан и немецкая Бавария. А журналист Альфредо Педулла также отмечает о заинтересованности Манчестер Сити, Ювентуса и Интера.
Однако Педулла уверяет, что Джанлуиджи склоняется к тому, чтобы остаться в ПСЖ. Его контракт с парижской командой рассчитан до лета 2026 года и в ближайшее время кипер встретится с руководством для обсуждения нового соглашения.
Интересно, что уход Доннаруммы возможен, поскольку ПСЖ в новом контракте собирается предложит ему меньшую зарплату, чем у него есть сейчас (более 10 млн евро).
31 мая Доннарумма выиграл вместе с ПСЖ трофей Лиги чемпионов, переиграв в финале Интер 5:0.
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