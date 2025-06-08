Перес готовит супертрансфер? Реал нашел долгосрочную замену Куртуа

26-летний итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал ряд топовых клубов.

В частности, мадридский Реал во главе с президентом Флорентино Пересом рассматривает итальянца в качестве долгосрочной замены Тибо Куртуа, которому уже 33 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, помимо Реала, подписать Доннарумму также хотят итальянский Милан и немецкая Бавария. А журналист Альфредо Педулла также отмечает о заинтересованности Манчестер Сити, Ювентуса и Интера.

Однако Педулла уверяет, что Джанлуиджи склоняется к тому, чтобы остаться в ПСЖ. Его контракт с парижской командой рассчитан до лета 2026 года и в ближайшее время кипер встретится с руководством для обсуждения нового соглашения.

Интересно, что уход Доннаруммы возможен, поскольку ПСЖ в новом контракте собирается предложит ему меньшую зарплату, чем у него есть сейчас (более 10 млн евро).

31 мая Доннарумма выиграл вместе с ПСЖ трофей Лиги чемпионов, переиграв в финале Интер 5:0.