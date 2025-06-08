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Испания
08 июня 2025, 13:20 | Обновлено 08 июня 2025, 14:09
2115
0

Перес готовит супертрансфер? Реал нашел долгосрочную замену Куртуа

Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ заинтересовал не только мадридский клуб

08 июня 2025, 13:20 | Обновлено 08 июня 2025, 14:09
2115
0
Перес готовит супертрансфер? Реал нашел долгосрочную замену Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

26-летний итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал ряд топовых клубов.

В частности, мадридский Реал во главе с президентом Флорентино Пересом рассматривает итальянца в качестве долгосрочной замены Тибо Куртуа, которому уже 33 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, помимо Реала, подписать Доннарумму также хотят итальянский Милан и немецкая Бавария. А журналист Альфредо Педулла также отмечает о заинтересованности Манчестер Сити, Ювентуса и Интера.

Однако Педулла уверяет, что Джанлуиджи склоняется к тому, чтобы остаться в ПСЖ. Его контракт с парижской командой рассчитан до лета 2026 года и в ближайшее время кипер встретится с руководством для обсуждения нового соглашения.

Интересно, что уход Доннаруммы возможен, поскольку ПСЖ в новом контракте собирается предложит ему меньшую зарплату, чем у него есть сейчас (более 10 млн евро).

31 мая Доннарумма выиграл вместе с ПСЖ трофей Лиги чемпионов, переиграв в финале Интер 5:0.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Реал Мадрид Флорентино Перес Бавария Милан Манчестер Сити Ювентус Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник: Альфредо Педулла
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