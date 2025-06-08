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  4. Лунин на раздорожье. Реал готовит новый контракт одному из голкиперов
Испания
08 июня 2025, 18:30 |
946
0

Лунин на раздорожье. Реал готовит новый контракт одному из голкиперов

Тибо Куртуа продолжит сотрудничество с мадридским клубом

08 июня 2025, 18:30 |
946
0
Лунин на раздорожье. Реал готовит новый контракт одному из голкиперов
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение с Куртуа рассчитано до лета 2026 года, но мадридцы желают сохранить бельгийца еще хотя бы на сезон.

По информации источника, Тибо Куртуа подпишет новое соглашение в течение этого лета.

Украинский голкипер Андрей Лунин, похоже, должен думать о своем будущем и искать новый клуб, ведь «Реал» до сих пор доверяет основному голкиперу.

Куртуа за «Реал» выступает с 2018 года. В прошлом сезоне сыграл 47 матчей и 15 из них отстоял на ноль.

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Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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