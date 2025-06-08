Лунин на раздорожье. Реал готовит новый контракт одному из голкиперов
Тибо Куртуа продолжит сотрудничество с мадридским клубом
33-летний голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продлит контракт с клубом.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение с Куртуа рассчитано до лета 2026 года, но мадридцы желают сохранить бельгийца еще хотя бы на сезон.
По информации источника, Тибо Куртуа подпишет новое соглашение в течение этого лета.
Украинский голкипер Андрей Лунин, похоже, должен думать о своем будущем и искать новый клуб, ведь «Реал» до сих пор доверяет основному голкиперу.
Куртуа за «Реал» выступает с 2018 года. В прошлом сезоне сыграл 47 матчей и 15 из них отстоял на ноль.
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