Лунин на раздорожье. Реал готовит новый контракт одному из голкиперов

33-летний голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение с Куртуа рассчитано до лета 2026 года, но мадридцы желают сохранить бельгийца еще хотя бы на сезон.

По информации источника, Тибо Куртуа подпишет новое соглашение в течение этого лета.

Украинский голкипер Андрей Лунин, похоже, должен думать о своем будущем и искать новый клуб, ведь «Реал» до сих пор доверяет основному голкиперу.

Куртуа за «Реал» выступает с 2018 года. В прошлом сезоне сыграл 47 матчей и 15 из них отстоял на ноль.