От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти

Сборная Италии рассматривает фаворитом на пост главного тренера наставника «Аль-Насра» Стефано Пиоли.

Об этом информирует издание SkySport.

Известно, что в ближайшее время Стефано Пиоли может покинуть клуб из Саудовской Аравии.

Также издание называет преемником Лучано Спаллетти экс-наставника «Ромы» Клаудио Раньери.

Среди других кандидатов рассматривают Роберто Манчини, Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси.

Дженнаро Гаттузо, который недавно покинул загребское «Динамо», также вошел в шорт-лист Федерации футбола Италии.