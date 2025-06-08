От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти
В сборной рассматривают шестерых кандидатов
Сборная Италии рассматривает фаворитом на пост главного тренера наставника «Аль-Насра» Стефано Пиоли.
Об этом информирует издание SkySport.
Известно, что в ближайшее время Стефано Пиоли может покинуть клуб из Саудовской Аравии.
Также издание называет преемником Лучано Спаллетти экс-наставника «Ромы» Клаудио Раньери.
Среди других кандидатов рассматривают Роберто Манчини, Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси.
Дженнаро Гаттузо, который недавно покинул загребское «Динамо», также вошел в шорт-лист Федерации футбола Италии.
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