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  4. От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти
Италия
08 июня 2025, 17:27 |
56
0

От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти

В сборной рассматривают шестерых кандидатов

08 июня 2025, 17:27 |
56
0
От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Сборная Италии рассматривает фаворитом на пост главного тренера наставника «Аль-Насра» Стефано Пиоли.

Об этом информирует издание SkySport.

Известно, что в ближайшее время Стефано Пиоли может покинуть клуб из Саудовской Аравии.

Также издание называет преемником Лучано Спаллетти экс-наставника «Ромы» Клаудио Раньери.

Среди других кандидатов рассматривают Роберто Манчини, Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси.

Дженнаро Гаттузо, который недавно покинул загребское «Динамо», также вошел в шорт-лист Федерации футбола Италии.

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Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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