ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка продолжается. Кривбасс попрощался с лидером

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе украинского полузащитника Юрия Вакулко из расположения клуба.

«Вака, ты останешься в памяти «Кривбасса» не только как сильный игрок, но и как человек с большой харизмой и отличным чувством юмора. Спасибо за эти годы, за твой труд, лидерство и сердце, оставленное на поле», – говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

За период выступлений в составе криворожцев, полузащитник провел в составе красно-белых 46 поединков, отдал 2 результативных передачи: УПЛ – 41, Кубок Украины – 1, Лига Европы – 2, Лига Конференций – 2. В прошлом сезоне в элите в его активе 19 матчей.