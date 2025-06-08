Спаллетти прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свое увольнение с должности, которое состоится 9 июня после матча квалификации к чемпионату мира 2026 против Молдовы.

«Я покидаю команду, потому что не смог достичь качества игры, которую хотел видеть. Мне жаль. Принимая сборную, я понимал, что будут тяжелые времена, и я с этим не справился.

Что же касается матча, который мы проиграли, то пресса была добра, когда говорила о нем. Скажу, что мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своим результатом», – прокомментировал Спаллетти.

Сборная Италии уступила сборной Норвегии со счетом 0:3, после чего Лучано Спаллетти решил покинуть сборную.