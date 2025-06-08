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  4. Спаллетти прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера Италии
Чемпионат мира
08 июня 2025, 17:10 |
323
3

Спаллетти прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера Италии

Специалист взял на себя вину за поражение от Норвегии

08 июня 2025, 17:10 |
323
3
Спаллетти прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свое увольнение с должности, которое состоится 9 июня после матча квалификации к чемпионату мира 2026 против Молдовы.

«Я покидаю команду, потому что не смог достичь качества игры, которую хотел видеть. Мне жаль. Принимая сборную, я понимал, что будут тяжелые времена, и я с этим не справился.

Что же касается матча, который мы проиграли, то пресса была добра, когда говорила о нем. Скажу, что мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своим результатом», – прокомментировал Спаллетти.

Сборная Италии уступила сборной Норвегии со счетом 0:3, после чего Лучано Спаллетти решил покинуть сборную.

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Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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Перець
Реброву якось 
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Limb.Yuri
Знайди різницю між тренером Спаллетті та тренером Ребровим.
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