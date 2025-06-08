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  4. ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ
Чемпионат мира
08 июня 2025, 15:53 |
531
0

ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ

В ночь на 7 июня Боливия уступила Венесуэле 0:2

08 июня 2025, 15:53 |
531
0
ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Арройо

В ночь на 7 июня состоялся матч 15-го тура квалификации к чемпионату мира в зоне Южной Америки между сборными Венесуэлы и Боливии.

Поединок прошел на стадионе Монументаль де Матурин. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

За гостей в этом поединке дебютировал 20-летний защитник Диего Арройо, который на клубном уровне защищает цвета донецкого Шахтера.

Арройо появился на поле на 60-й минуте, заменив Диего Медину.

Диего Арройо присоединился к горнякам зимой 2025 года. В сезоне 2024/25 он отыграл за украинский коллектив один матч в УПЛ и еще пять поединком за Шахтер U-19.

ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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