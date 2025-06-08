ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ
В ночь на 7 июня Боливия уступила Венесуэле 0:2
В ночь на 7 июня состоялся матч 15-го тура квалификации к чемпионату мира в зоне Южной Америки между сборными Венесуэлы и Боливии.
Поединок прошел на стадионе Монументаль де Матурин. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
За гостей в этом поединке дебютировал 20-летний защитник Диего Арройо, который на клубном уровне защищает цвета донецкого Шахтера.
Арройо появился на поле на 60-й минуте, заменив Диего Медину.
Диего Арройо присоединился к горнякам зимой 2025 года. В сезоне 2024/25 он отыграл за украинский коллектив один матч в УПЛ и еще пять поединком за Шахтер U-19.
ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ
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