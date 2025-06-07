Квалификация ЧМ. Турнирная таблица: победа Венесуэлы, ничья Колумбии и Перу

В ночь на 7 июня состоялись два матча 15-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Колумбия и Перу разошлись миром (0:0). Венесуэла переиграла Боливию (2:0).

Турнирное положение: Аргентина (34 очка), Эквадор, Парагвай ( по 24), Бразилия (22), Уругвай, Колумбия (по 21), Венесуэла (18), Боливия (14), Перу (11), Чили (10).

Аргентина вышла на мундиаль, а остальные обладатели путевок будут определены в оставшихся 3 турах. От Южной Америки в финальном раунде выступят топ-6 команд, плюс седьмая попадет в межконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. 15-й тур

06.06. 23:30. Колумбия – Перу – 0:0

07.06. 01:00. Венесуэла – Боливия – 2:0

Голы: Куэльяр, 5 (автогол), Рондон, 30

Турнирная таблица