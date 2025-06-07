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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
06.06.2025 23:30 – FT 0 : 0
Перу
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 19:12 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
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0

Колумбия – Перу – 0:0. Отбор к чемпионату мира 2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура квалификации ЧМ в зоне Южной Америки

07 июня 2025, 19:12 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
15
0
Колумбия – Перу – 0:0. Отбор к чемпионату мира 2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 июня состоялись два матча 15-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Колумбия и Перу разошлись миром (0:0).

Турнирное положение: Аргентина (34 очка), Эквадор, Парагвай (по 24), Бразилия (22), Уругвай, Колумбия (по 21), Венесуэла (18), Боливия (14), Перу (11), Чили (10).

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. 15-й тур

06.06. 23:30. Колумбия – Перу – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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