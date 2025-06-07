Колумбия – Перу – 0:0. Отбор к чемпионату мира 2026. Видеообзор матча

В ночь на 7 июня состоялись два матча 15-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Колумбия и Перу разошлись миром (0:0).

Турнирное положение: Аргентина (34 очка), Эквадор, Парагвай (по 24), Бразилия (22), Уругвай, Колумбия (по 21), Венесуэла (18), Боливия (14), Перу (11), Чили (10).

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. 15-й тур

06.06. 23:30. Колумбия – Перу – 0:0