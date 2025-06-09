Известный тренер: «Он очень плохо сыграл с Канадой. Это кризис»

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру в этом матче полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.

– Очень плохая игра в его исполнении. Снова нервничал, непонятно почему. Это же товарищеская игра. Трудно Шапаренко быть в сборной на ведущих ролях, не может себя никак найти, что-то затянулся у него этот кризис.