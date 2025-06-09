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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 21:12 |
1969
8

Известный тренер: «Он очень плохо сыграл с Канадой. Это кризис»

Олег Федорчук раскритиковал игру Шапаренко

09 июня 2025, 21:12 |
1969
8
Известный тренер: «Он очень плохо сыграл с Канадой. Это кризис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру в этом матче полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.

– Очень плохая игра в его исполнении. Снова нервничал, непонятно почему. Это же товарищеская игра. Трудно Шапаренко быть в сборной на ведущих ролях, не может себя никак найти, что-то затянулся у него этот кризис.

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Олег Федорчук товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Я вже й не пам'ятаю коли Шапаренко добре грав. 
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+2
Alex
Раз він коментує лише Шапаренко,то мабуть тільки у ньому він вбачає майбутнє збірної України
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0
Boodya
У "відомого тренера" теж, бачу криза затягнулась, без роботи сидить.
Та й рівень думки, професійний😂😂
Шапаренку, звичайно, потрібно на землю спуститись і почати працювати і перестати боятись грати, хай до психолога сходить може (через травми це, чи може щось інше), але ций популярний щось скрізь, прямо, як ще один, Леоненко
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0
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Saltovka
Шляпаренко и футбол - слова антонимы! Гнать этого дырявого навсегда из сборной!!!
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-3
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