Известный тренер: «Он очень плохо сыграл с Канадой. Это кризис»
Олег Федорчук раскритиковал игру Шапаренко
В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.
Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.
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Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал игру в этом матче полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.
– Очень плохая игра в его исполнении. Снова нервничал, непонятно почему. Это же товарищеская игра. Трудно Шапаренко быть в сборной на ведущих ролях, не может себя никак найти, что-то затянулся у него этот кризис.
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Та й рівень думки, професійний😂😂
Шапаренку, звичайно, потрібно на землю спуститись і почати працювати і перестати боятись грати, хай до психолога сходить може (через травми це, чи може щось інше), але ций популярний щось скрізь, прямо, як ще один, Леоненко