МИЛЕВСКИЙ: «Что я сказал бы игрокам сборной? У меня расстройство желудка»
Экс-игрок «Динамо» – о поражении от Канады
В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.
Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.
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На поражение в этом матче отреагировал экс-игрок «Динамо» Артем Милевский.
– Что бы ты сказал ребятам сборной Украины?
– Я ничего никому не хочу говорить. Сейчас я смотрю футбол просто как болельщик. Это их дело, и они должны разобраться, прежде всего, в себе. Как только смотришь игру сборной, так сразу расстройство. Желудка.
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