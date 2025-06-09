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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Что я сказал бы игрокам сборной? У меня расстройство желудка»
Товарищеские матчи
09 июня 2025, 21:30 |
595
0

МИЛЕВСКИЙ: «Что я сказал бы игрокам сборной? У меня расстройство желудка»

Экс-игрок «Динамо» – о поражении от Канады

09 июня 2025, 21:30 |
595
0
МИЛЕВСКИЙ: «Что я сказал бы игрокам сборной? У меня расстройство желудка»
УАФ. Артем Милевский

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На поражение в этом матче отреагировал экс-игрок «Динамо» Артем Милевский.

– Что бы ты сказал ребятам сборной Украины?

– Я ничего никому не хочу говорить. Сейчас я смотрю футбол просто как болельщик. Это их дело, и они должны разобраться, прежде всего, в себе. Как только смотришь игру сборной, так сразу расстройство. Желудка.

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товарищеские матчи Артем Милевский Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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