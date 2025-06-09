Мирон МАРКЕВИЧ: «Менять Реброва? Футболисты сами должны задуматься»

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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После этого матча Мирон Маркевич рассказал, стоит ли менять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Ни в коем случае, что сейчас нужно кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Это главное. Но этого, пока, мы не видим», – сказал Маркевич.