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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Менять Реброва? Футболисты сами должны задуматься»
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 00:02 |
528
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Менять Реброва? Футболисты сами должны задуматься»

Мирон Богданович считает, что смена главного тренера сборной – не на время

09 июня 2025, 00:02 |
528
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Менять Реброва? Футболисты сами должны задуматься»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После этого матча Мирон Маркевич рассказал, стоит ли менять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Ни в коем случае, что сейчас нужно кого-то менять. Футболисты сами должны задуматься, во что они играют. Все же следят за сборной Украины. Тем более сейчас, когда есть серьезные проблемы в государстве, а национальная команда держится. Это главное. Но этого, пока, мы не видим», – сказал Маркевич.

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товарищеские матчи Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Сергей Ребров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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