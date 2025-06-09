Маркевич ответил, что бы сказал игрокам Украины после катастрофы с Канадой

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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После матча известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение «сине-желтых».

– Какие слова, вы, как тренер, сказали бы игрокам в раздевалке?

– Не знаю. Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия – в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но ведь не так, без воли.