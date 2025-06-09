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  4. Маркевич ответил, что бы сказал игрокам Украины после катастрофы с Канадой
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 19:21 | Обновлено 09 июня 2025, 20:18
1199
1

Маркевич ответил, что бы сказал игрокам Украины после катастрофы с Канадой

Украинцы уступили «кленовым листьям» 2:4

09 июня 2025, 19:21 | Обновлено 09 июня 2025, 20:18
1199
1
Маркевич ответил, что бы сказал игрокам Украины после катастрофы с Канадой
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После матча известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение «сине-желтых».

– Какие слова, вы, как тренер, сказали бы игрокам в раздевалке?
– Не знаю. Это уже не первый раз случается такой провал. Румыния – на чемпионате Европы, Бельгия – в Лиге наций. Сейчас вот Канада. Я понимаю, что проиграть можно, но ведь не так, без воли.

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товарищеские матчи Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Sergei Aalst
а матчи лиги наций? Матч с чехами это не провал? или цель мундиаль,а до этого так подготовка была
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