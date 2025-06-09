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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему Ребров решил так поступить?»
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 04:05 |
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему Ребров решил так поступить?»

Маркевич – о вызове одного нападающего

09 июня 2025, 04:05 |
60
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему Ребров решил так поступить?»
УАФ. Мирон Маркевич

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После матча известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на то, что Сергей Ребров вызвал в сборную только одного нападающего Романа Яремчука.

– Перед этим сбором все были удивлены, почему Сергей Ребров вызвал только одного номинального нападающего.
– Да, Владислава Ваната отпустили в молодежную сборную, а Артем Довбик, видимо, был травмирован. Тем не менее, конечно, нужно было кого-то еще взять, хотя бы попробовать дать шанс. Это уже дело главного тренера, почему он так решил. Этот вопрос лучше ему задать.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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