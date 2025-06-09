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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне стыдно. Вы же видели, это позор»
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 21:48 | Обновлено 09 июня 2025, 22:15
1105
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне стыдно. Вы же видели, это позор»

Мирон Богданович – об игре главной команды страны

09 июня 2025, 21:48 | Обновлено 09 июня 2025, 22:15
1105
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне стыдно. Вы же видели, это позор»
УАФ. Мирон Маркевич

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На поражение «сине-желтых» в этом матче отреагировал прославленный тренер Мирон Маркевич.

– Футболисты часто говорят, что играют для ВСУ. Не стыдно?
– Ребята, наверное, смотрели эту позорную игру. Пусть пропустили четыре мяча, но у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовали многие соотечественники, они ждали приезда нашей команды, а она отблагодарила болельщиков бесхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.

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товарищеские матчи Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Saltovka
Верните Мирона в сборную!!!
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-1
Singularis
А Италию в Норвегии видели? И не в товарняке
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-2
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vovei
Уже б молчал. Знаток.
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-2
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