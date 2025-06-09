Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне стыдно. Вы же видели, это позор»
Мирон Богданович – об игре главной команды страны
В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.
Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.
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На поражение «сине-желтых» в этом матче отреагировал прославленный тренер Мирон Маркевич.
– Футболисты часто говорят, что играют для ВСУ. Не стыдно?
– Ребята, наверное, смотрели эту позорную игру. Пусть пропустили четыре мяча, но у чужих ворот почти ничего не создали. Со стороны сборной Украины была непонятная игра. Так нельзя. На трибунах присутствовали многие соотечественники, они ждали приезда нашей команды, а она отблагодарила болельщиков бесхарактерным поражением. Мне было стыдно за национальную команду.
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