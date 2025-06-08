Нагельсманн и Дешам назвали стартовые составы на матч Германия – Франция
8 июня в 16:00 Штутгарте состоится матч за третье место Лиги наций 2024/25
8 июня сборные Германии и Франции на МХП-Арене в Штутгарте проведут матч за третье место Лиги наций сезона 2024/25.
Главным арбитром поединка будет Иван Кружляк из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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Наставники команд Юлиан Нагельсманн и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.
В полуфинале турнира немцы уступили Португалии 1:2, а французы проиграли Испании 4:5.
Стартовые составы на матч Германия – Франция:
Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.
Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.
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