Нагельсманн и Дешам назвали стартовые составы на матч Германия – Франция

8 июня сборные Германии и Франции на МХП-Арене в Штутгарте проведут матч за третье место Лиги наций сезона 2024/25.

Главным арбитром поединка будет Иван Кружляк из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Наставники команд Юлиан Нагельсманн и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

В полуфинале турнира немцы уступили Португалии 1:2, а французы проиграли Испании 4:5.

Стартовые составы на матч Германия – Франция:

Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.

Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.