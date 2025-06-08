Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагельсманн и Дешам назвали стартовые составы на матч Германия – Франция
Лига наций
08 июня 2025, 14:56 | Обновлено 08 июня 2025, 15:46
666
0

Нагельсманн и Дешам назвали стартовые составы на матч Германия – Франция

8 июня в 16:00 Штутгарте состоится матч за третье место Лиги наций 2024/25

08 июня 2025, 14:56 | Обновлено 08 июня 2025, 15:46
666
0
Нагельсманн и Дешам назвали стартовые составы на матч Германия – Франция
Коллаж Sport.ua

8 июня сборные Германии и Франции на МХП-Арене в Штутгарте проведут матч за третье место Лиги наций сезона 2024/25.

Главным арбитром поединка будет Иван Кружляк из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Юлиан Нагельсманн и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

В полуфинале турнира немцы уступили Португалии 1:2, а французы проиграли Испании 4:5.

Стартовые составы на матч Германия – Франция:

Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.

Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.

По теме:
Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Как играли между собой сборные Германии и Франции?
Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии
стартовые составы сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу Германия - Франция Лига наций Юлиан Нагельсманн Дидье Дешам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 120
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Футбол | 07 июня 2025, 15:45 2
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году

Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов

Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Футбол | 08.06.2025, 14:16
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Футбол | 08.06.2025, 11:58
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 8
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:23 8
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем