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  4. Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Англия
08 июня 2025, 23:43 |
2516
8

Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену

Илья хочет перейти в «ПСЖ»

08 июня 2025, 23:43 |
2516
8
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Lequipe, Илья Забарный шокировал руководство «Борнмута» – Илья требует трансфера и хочет перейти в «ПСЖ». В свою очередь «Борнмут» существенно поднял на украинца ценник и теперь требует 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
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Комментарии 8
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Harun Bakircioğlu
Пошла брехня откровенная
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+3
ViAn
Забарний це абсолютно неконфліктна людина, яка нікому ультиматуми ставити не буде. Історія в тому, що ПСЖ хоче його підписати до 10.06., щоб заграти на клубному ЧС. І Реал підписує так само. І інші клуби. Клубний ЧС - вітрина для наступного сезону. 
Тому може підпишуть. Може не підпишуть. Але ніяких ультиматумів там і близько немає. Ілля і так має великий попит від бігатьох топових команд. Для ПСЖ 70 млн - не проблема. Якщо дійсно хочуть, то заплатять.
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0
Der Gartenzwerg
А хіба він не казав раніше, що з якцапом в одній команді грати не буде?
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0
Перший Серед Рівних
Так сильно хоче до росіянина?
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-9
contr
Судакова Шапаренка вже продали за 100 мільйонів а про Мудрика -рахіта вже давно забули то тепер цього дауна недофутболіста будуть піарити
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-14
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