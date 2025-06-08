Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Илья хочет перейти в «ПСЖ»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации Lequipe, Илья Забарный шокировал руководство «Борнмута» – Илья требует трансфера и хочет перейти в «ПСЖ». В свою очередь «Борнмут» существенно поднял на украинца ценник и теперь требует 70 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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Тому може підпишуть. Може не підпишуть. Але ніяких ультиматумів там і близько немає. Ілля і так має великий попит від бігатьох топових команд. Для ПСЖ 70 млн - не проблема. Якщо дійсно хочуть, то заплатять.